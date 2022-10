L’Azienda Usl Toscana sud est risponde sulla Cittadella della Salute

Grosseto: «Il tema della promozione è fondamentale per la nostra Azienda - così l'Azienda Usl Toscana sud est risponde al comitato organizzatore della Cittadella della Salute di Grosseto -. La facciamo a scuola e nelle comunità con quasi cento professionisti impegnati nella prevenzione e nella promozione della salute. D’altra parte ci sono dei momenti, come questo, in cui dobbiamo fare delle scelte nel quale ci siamo trovati a dover far fronte a numerose richieste di visite e prestazioni accumulare durante le chiusure Covid. Stiamo lavorando, grazie all’impegno oltremodo straordinario chiesto ai professionisti, per migliorare i tempi di attesa su tutte le discipline. E ci stiamo riuscendo. Come dimostrano i dati (abbiamo recuperato più del 90% delle prestazioni e siamo in media all’85% dei tempi d’attesa previsti e sopra le medie regionali). Ma questo significa investimento di risorse aggiuntive economiche e umane. Dobbiamo ancora migliorare.

Appena certi di aver portato a regime i servizi per i cittadini riprenderemo anche la presenza in queste manifestazioni, importanti per noi e per la comunità di cui ringraziamo il “Comitato per la vita” come tutti coloro che a Grosseto e nelle tre province si adoperano per la loro realizzazione».