L'azienda di Gavorrano STA srl premiata in Giappone per il miglior risultato 2024

Gavorrano: STA Srl (Servizi tecnologici ambientali), azienda specializzata in sistemi per l’analisi di emissioni, qualità dell’aria e acque, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale per il miglior risultato ottenuto nel 2024. L’impresa fa parte della famiglia di Opus automazione, azienda hi tech con sede a Gavorrano, leader nel settore delle automazioni.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Kyoto, in Giappone, nella sede di Horiba, durante l’International sales meeting. A ritirare il premio sono stati la ceo di STA, Ineska Brbic, e il ceo di Opus automazione, Stefano Batistini. Questo importante traguardo valorizza il lavoro svolto dall'azienda, frutto di un impegno costante verso l’innovazione e il miglioramento continuo, dall'inizio nella sede di Milano e dal 2022 anche in quella di Gavorrano.





Nel luglio 2024, STA Srl è entrata a far parte del Gruppo Orion Srl, supportato da Xenon Private Equity, unendo le forze con realtà di eccellenza come Opus automazione, TAE, Hydroskop e IA.ING Engineering. Il gruppo, che vanta un fatturato di oltre 50 milioni di euro e una presenza capillare sul territorio nazionale, si conferma un punto di riferimento per la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.

Con oltre 25 anni di esperienza, STA, formata da 12 professionisti tra amministrativi, tecnici e commerciali, ha visto crescere il proprio fatturato del 100% dal 2020 a oggi. Grazie alla sinergia con il nuovo gruppo, l’azienda si distingue per le sue competenze in ambiti come la digitalizzazione delle reti, la raccolta e l’analisi di dati ambientali, l’automazione e la riduzione delle emissioni nocive, contribuendo agli obiettivi europei di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

E tutto questo nasce a Milano e si sviluppa a Gavorrano, nel cuore della provincia grossetana.

Da Gavorrano partono le idee che oggi rispondono alle sfide globali, come la tutela ambientale, l’automazione e la digitalizzazione. Qui, grazie a professionalità locali e investimenti mirati, si creano sinergie tra tradizione e modernità, valorizzando il talento e aprendo nuove prospettive di sviluppo.

«La soddisfazione per questo premio è enorme – ha dichiarato la ceo, Ineska Brbic –. È un riconoscimento che dedichiamo ai nostri collaboratori e ai clienti che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati straordinari. Spero che questa visibilità rafforzi il nostro impegno sul territorio toscano, favorendo il change management e combinando innovazione tecnologica con gli obiettivi di sostenibilità dettati dalla comunità europea. Istituzioni e aziende devono promuovere la formazione tecnica e scientifica, incoraggiando i nostri giovani a intraprendere percorsi ambiziosi e a credere che il successo sia possibile anche partendo da un piccolo Comune come Gavorrano».

Questo premio rappresenta non solo un traguardo, ma anche una conferma della leadership di STA nel settore del monitoraggio ambientale. Con passione e dedizione, l’azienda si impegna a offrire soluzioni affidabili e innovative, lavorando per un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.