“L’avventura di un fotografo”: alla libreria QB al via gli appuntamenti dedicati alla fotografia a cura di Monica Falconi

Grosseto: Un nuovo format si affaccia tra gli scaffali del bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, martedì 14 ottobre alle 17.30, la fotografa professionista Monica Falconi, da poco anche volontaria della libreria, inaugura gli appuntamenti dal titolo “L’avventura di un fotografo. La fotografia come atto di vedere consapevole”.

Ogni due settimane ci immergeremo nella fotografia attraverso le parole e lo sguardo di Monica Falconi. Il primo incontro prende spunto da “Gli amori difficili” di Italo Calvino e ogni appuntamento successivo sarà calibrato anche in base alle indicazioni che le persone presenti vorranno dare.

Ingresso libero



