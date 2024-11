L’Avis di Sorano dona un defibrillatore a San Quirico

E’ il terzo strumento installato nel comune, al fine di renderlo completamente cardioprotetto

Sorano: L’Avis Comunale di Sorano si conferma un punto di riferimento per tutta la comunità soranese. Infatti, proprio l’associazione dei donatori di sangue e plasma, ha inteso donare al paese di San Quirico un modernissimo defibrillatore, che è stato posizionato nella piazza principale.

“Questa collocazione strategica - spiega il presidente di Avis Sorano, Claudio Franci - in un luogo di aggregazione sociale, garantirà un accesso rapido in caso di emergenza. Avere prontamente a disposizione un dispositivo come questo può fare la differenza fra la vita e la morte e quindi rappresenta un passo importante verso la salute e la sicurezza pubblica.” Franci ha raccontato poi che oltre alla diffusione della cultura del dono, Avis si prefigge di aiutare con iniziative solidali tutta la collettività e tra queste la realizzazione di un presidio di cardio-protezione a San Quirico che rappresenti un fattore di sicurezza in più per il territorio. Alla cerimonia inaugurale erano presenti il presidente dell’AVIS, alcuni consiglieri e volontari dell’associazione, il sindaco e l’assessore Goscilo. Quest’ultimo si è preso l’impegno, tramite la società sportiva di San Quirico, di occuparsi della manutenzione dello strumento e di organizzare i corsi per la formazione del personale. Anche il sindaco ha espresso parole di ringraziamento per l’AVIS sia per questo importante ed utile dono, sia per le attività che porta avanti e per quello che rappresenta sul territorio. Infatti non è il primo ausilio sanitario donato da Avis, perché Il primo passo era già stato realizzato lo scorso anno con l’acquisto e l’installazione di due defibrillatori: uno presso il Liceo Linguistico di Sorano, l’altro a Montebuono. A questi - conclude il presidente Franci - ne seguiranno altri, sia per il capoluogo che per le frazioni.

Il defibrillatore è stato acquistato grazie ai proventi del 5x1000.