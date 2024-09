"L'Autunno a Castiglione della Pescaia" con esperienze di archeotrekking e natura

Saranno cinque percorsi per esplorare, accompagnati da una guida ambientale-escursionistica professionale, i luoghi di interesse naturalistico e culturale che il territorio offre, lontani dalle tradizionali mete turistiche.



Castiglione della Pescaia: «Questa iniziativa – dichiara la Sindaca Elena Nappi – sottolinea la grande ricchezza paesaggistica, culturale e storica del territorio castiglionese che deve essere scoperta, promossa e valorizzata oltre al suo aspetto più famoso del balneare e che vogliamo sia conosciuta e vissuta in ogni momento dell’anno. Quale periodo migliore, quindi, di quello autunnale, per assaporare colori e profumi, immersi nella serenità di un’aria mite, accompagnati da una guida esperta e preparata per farci godere al meglio panorami diversi, che racchiudono storie interessanti e curiose».

«Cammina, scopri, respira è il nostro motto - dice la guida ambientale escursionistica Lorenzo Lo Polito –. Siamo appassionati di natura, di mare, di storia e ci piace condividere queste passioni con chi vorrà unirsi a noi nell'esplorare il nostro bellissimo territorio. Abbiamo pensato ad una serie di percorsi diversificati, per camminatori, escursionisti e anche per famiglie, che vanno dalle passeggiate naturalistiche al trekking culturale alla scoperta di castelli e antiche dimore, un vero e proprio tuffo nella storia di Castiglione della Pescaia dall'antichità ad oggi, immersi nella natura per staccare dalla frenesia del quotidiano. Visiteremo l'Eremo di San Guglielmo, il Romitorio di Santa Petronilla, il castello di Pian d'Alma, ma anche la Riserva naturale della Diaccia Botrona e la costa con le nostre spiagge che in autunno mostrano un fascino particolare. Il nostro ringraziamento va all'Amministrazione comunale che ci ha offerto la possibilità, con queste passeggiate, di far conoscere ai turisti luoghi inediti e spesso nascosti del territorio castiglionese».

Ogni appuntamento è per gruppi fino a 25 persone, con un contributo di 5 euro. Necessaria la prenotazione.

IL PROGRAMMA

Domenica 29 settembre

"San Guglielmo cavaliere penitente o ricco magnate?"

Archeotrekking all'eremo di San Guglielmo

Domenica 6 ottobre

"Un'isola sulla Diaccia Botrona"

Passeggiata archeo naturalistica con Bird Watching

Domenica 13 ottobre

"Il grande anello castiglionese"

Trekking tra borgo, colline e mare

Venerdì 1 novembre

"Castel Maus"

Trekking alla scoperta del castello di Pian d'Alma

Domenica 3 novembre

"La Santa dell'acqua"

Archeotrekking al Romitorio di Santa Petronilla

Info: +39 392 4306231 – info@tuscanydiscovery.it

www.tuscanydiscovery.it