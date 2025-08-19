L’Auser in campo a sostegno di Irene Dari

Grosseto: “E’ partita l’iniziativa di sostegno a Irene Dari Auser Territoriale Grosseto APS e ODV – ETS, facendo seguito alla decisione di aprire una raccolta fondi in favore di Irene Dari, grazie all’impegno di tutti i ns dirigenti di base, delle volontarie e volontari, è stato raccolto l’importo di 12.794,75 che in data odierna è stato interamente bonificato in suo favore.

Auser per Irene c’è sempre e lei sa che può contare ogni giorno sulla disponibilità dei ns volontari per ogni necessità. Allo scopo di agevolare quanti volessero partecipare indipendentemente della loro adesione ad Auser, indichiamo il conto corrente intestato a “AUSER GROSSETO VOLONTARIATO ODV” - IBAN IT44R 08851 14302 0000 0022 5456 - avendo cura di indicare come causale “pro Irene”, conclude per Auser Grosseto il Presidente Franco Miglianti.



