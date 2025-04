"L'Aurelia versa in condizioni pericolose e con scarsa manutenzione, costellata di buche e dislivelli"

Orbetello: Queste le dichiarazioni dei dirigenti del Raggruppamento Politico Autonomo di Orbetello, un movimento civico centrista che fa capo al coordinamento provinciale del gruppo: "Facendo seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini della zona sud del grossetano, desideriamo portare alla Sua attenzione la grave situazione in cui versa la Strada Statale 1 Aurelia nel tratto Grosseto – Chiarone (confine con il Lazio)."

Questa importante arteria della viabilità costiera è ormai quasi impraticabile: presenta buche, avvallamenti, cedimenti e altri pericoli che mettono a rischio la sicurezza della circolazione.

"La situazione è evidente a tutti," scrive il Raggruppamento Politico Autonomo di Orbetello, come spiega il dottor Luciano Mattarelli, segretario di zona del Movimento, "in particolare nel tratto tra Orbetello Scalo e Grosseto. Tale percorso stradale è molto frequentato da ogni tipo di veicolo, compresi mezzi pesanti, carichi eccezionali e colonne militari, ambulanze di soccorso. Da tempo si registrano interruzioni e restringimenti improvvisi, probabilmente dovuti a lavori di cui i cittadini non sono stati adeguatamente informati."

"Inoltre, questo tratto non è affiancato dall’autostrada o da altre strade principali extraurbane di tipo A, come invece avviene nel tratto a nord di Grosseto, che presenta limiti di velocità a 110 km/h e attraversamenti o immissioni non strutturali, rendendolo molto più sicuro. Per questo motivo, il tratto in questione è particolarmente a rischio."

Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi incidenti stradali in questa zona, evidenziando la gravità della situazione.

"Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler prestare attenzione a questa problematica e di predisporre quanto prima un intervento massiccio di risanamento e messa in sicurezza del tratto stradale."

"Confidando che questa richiesta sarà accolta con la massima considerazione," conclude l'interrogazione, "e considerando anche le competenze della Provincia di Grosseto per le tratte urbane e interurbane, e del Comune di Orbetello per le tratte urbane, restiamo in attesa di un’azione positiva da parte di Anas Toscana, a tutela dei cittadini e della sicurezza stradale."