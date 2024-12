L’attrice Cristiana Dell’Anna a Santa Fiora per la proiezione del film “Cabrini”

Una delle novità delle festività natalizie a Santa Fiora è la proiezione di pellicole cinematografiche al teatro Camilleri, grazie all’iniziativa “Ciak a teatro”.

Santa Fiora: Dopo l’apertura della rassegna con il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, l’appuntamento successivo è domenica 15 dicembre, alle ore 17, con la proiezione, per la prima volta a Santa Fiora, del film “Cabrini” del regista messicano Alejandro Monteverde, prodotto da Angel Studios. Per l’occasione assisterà alla proiezione l’attrice protagonista della pellicola, Cristiana Dell’Anna, che a Santa Fiora è di casa, la quale racconterà i particolari di questa produzione d’oltreoceano.

“E’ sempre bello per noi incontrare Cristiana dell’Anna a Santa Fiora. – commenta Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega a istruzione, associazioni e volontariato – Quando abbiamo lavorato alla programmazione di questa rassegna volevamo aprire proprio con la pellicola Cabrini, anche in considerazione del legame dell’attrice con il nostro territorio. Dell’Anna ci ha espresso il desiderio di essere presente alla proiezione, così, con grande piacere, abbiamo deciso insieme a lei la data per poterla avere a Santa Fiora, tra i suoi tanti impegni lavorativi. La sua presenza renderà l’incontro davvero speciale.”

Cabrini è basato sulla storia della suora missionaria Francesca Saverio Cabrini, la quale immigrata a New York, incontrò grandi ostacoli per il suo instancabile lavoro di beneficenza sociale. Morta nel 1917 a Chicago, Cabrini è stata la prima cittadina statunitense a essere proclamata santa nel 1946.

La biglietteria del Camilleri aprirà un'ora prima dello spettacolo.

Le prossime proiezioni in programma sono: giovedì 26 dicembre ore 21 “Un mondo a parte” di Riccardo Milani; lunedì 6 gennaio, ore 17, “Robot selvaggio” di Chris Sanders.