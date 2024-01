L'attore Ninni Bruschetta ospite del cinema Stella con libro e serata "Boris"

Grosseto: Ospite speciale per il cinema Stella con Clorofilla e PuntoZIP. Domani, mercoledì 10 gennaio dalle 19, sarà in sala l’attore Ninni Bruschetta. Alle 19 racconterà il suo libro “L’officiante” pubblicato da Luni Editore. Il libro racconta il mestiere dell’attore e la sua funzione sociale.



A seguire alle 20.30 un aperitivo a cura del DLF su prenotazione (contattare il numero 3391201079 oppure inviare una mail a cinemastellagrosseto1@gmail.com).

La serata prosegue alle 21.15 con la proiezione di “Boris il film” di Luca Vnedruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico: un film dove Ninni Bruschetta interpreta Duccio, il direttore della fotografia. Si parlerà quindi della serie e del film con uno degli attori principali ricordando anche il compianto Mattia Torre. Introduce Luca Ceccarelli di PuntoZIP.

Nel film il regista René Ferretti, abituato a lavorare per la televisione e a girare serie tv scadenti per soddisfare le richieste banali e insignificanti di diverse produzioni, è chiamato a dirigere un film d'autore per il cinema. Ma René non sa ancora quanto può essere snob e impertinente l'ambiente cinematografico.

La serata è uno dei primi appuntamenti dell’anno di Clorofilla ed è realizzata dal Cinema Stella in collaborazione con PuntoZIP.

Ninni Bruschetta ha preso parte a più di cento titoli, tra cinema, televisione e radio. Ha lavorato con grandi autori come Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordana, Woody Allen, Margareth Von Trotta, in commedie di grande successo come “Quo Vado?” di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, in popolari serie e film tv come “Squadra Antimafia”, “Borsellino”, “Lo scandalo della Banca Romana”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “La linea verticale” e nelle quattro serie “Boris”, di Giacomo Ciarrapico, Torre e Vendruscolo. Ha firmato più di quaranta regie teatrali: dai classici agli autori italiani del ’900, fino al teatro contemporaneo (Edoardo Erba, Claudio Fava). Ha inciso il disco jazz “I Siciliani”, con Cettina Donato. Ha pubblicato con Sellerio le sue sceneggiature cinematografiche e due saggi con Bompiani e Fazi.