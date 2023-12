Sport L’Atlante Grosseto Under 19 vince a Borgo San Lorenzo 18 dicembre 2023

Grosseto: Ultima giornata del girone d’andata e dell’anno per l’Atlante Grosseto Under 19 che s’impone in trasferta a Borgo San Lorenzo contro la Mattagnanese per 7-2, mattatore della partita Kamberi autore di un poker di reti e continua la serie positiva fatta di quattro vittorie consecutive e un pareggio.

Il divario tra le due formazioni in classifica prima della partita era notevole 7 punti i locali e 16 i grossetani di Alessandro Izzo, ma nel primo tempo la gara è stata accettabile con la Mattagnanese che passava in vantaggio, dopo che l’Atlante aveva colpito un palo e una traversa, poi arriva il pareggio di Yasir e soci che continuano ad attaccare con locali che tengono botta ma è sempre l’Atlante però a realizzare il terzo gol con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa su calcio di rigore i fiorentini accorciano le distanze portandosi sul 2-3, però poi i grossetani ingranano la marcia giusta e realizzano altri quattro gol per il definitivo 7-2 finale. Mattagnanese-Atlante Grosseto 2-7 Mattagnanese: Lorini, Catalani, Incagli, Cantini, Costanzo, Mainolfi,Ratoci, Costan, Galeotti, Softic, El Hajjam, Frizzi. Allenatore Gabriele Foconi. Atlante Grosseto: Chisci, Haruta, Gobbini, Agnelli, Allegro, Imperato, Yasir, Marino, Bellucci, Kamberi, Scaffai, Nocentini. Allenatore Alessandro Izzo. Marcatori dell’Atlante Grosseto: Kamberi (4), Yasir, Allegro, Agnelli. Ora come detto, il campionato riprenderà domenica 7 gennaio 2024 con le due squadre entrambe in trasferta, la Mattagnanese giocherà a Pontedera, mentre l’Atlante Grosseto sarà ospite del Boca Livorno.

