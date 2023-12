L'Atlante Grosseto Under 19 riceve al Palabombonera la Sangiovannese

La squadra che milita in serie “A2” osserva un turno di riposo.

Grosseto: Dopo il largo successo ottenuto domenica scorsa in quel di Pistoia, la rinnovata formazione dell’Atlante Grosseto Under 19, del presidente Iacopo Tonelli, che l’allenatore Alessandro Izzo sta plasmando per tornare ad essere protagonista nel campionato di competenza, anche se il gruppo è quasi totalmente rinnovato e composto da giovanissimi e basta pensare che ci sono anche dei ragazzi del 2008 che cominciano a farsi notare. Certamente, lo scorso anno è stato magico con i ragazzi grossetani che, oltre vincere il Campionato Regionale e i relativi play-off, sono stati anche protagonisti a livello nazionale classificandosi addirittura tra le prime cinque formazioni in Italia. Come tutte le cose esiste sempre un inizio ed una fine, con quasi tutti i giocatori che hanno raggiunto il limite d’età per giocare a livello di Under 19 e la società con il tecnico Izzo che inizialmente avevano dei dubbi e difficoltà sull’allestimento della squadra per iniziare un nuovo ciclo dato che qui a Grosseto non è facile cercare nuovi giocatori per il calcio a 5, a livello giovanile, ora incominciano a vedere qualcosa di buono e allora ci siamo recati al Palabombonera per parlare con Alessandro Izzo.

«La mia Under sta crescendo a vista d’occhio – risponde il giovane tecnico grossetano Alessandro Izzo – e sono veramente felice di come si stanno evolvendo le cose, anche se serve ancora tempo adesso arriva un ostacolo importante per questi ragazzi e voglio proprio vedere come affronteremo queste partita, è uno scontro diretto valido per la qualificazione alla Coppa Italia noi ci siamo preparati molto bene e sono certo che ci faremo trovare pronti. I miei ragazzi hanno voglia di riprendersi ciò che le è stato tolto da un ricorso osceno e anche dal campo visto che le prestazioni erano state tutte meritevoli dei tre punti».



Questi in convocati per la partita con la Sangiovannese che si giocherà domenica mattina alle 11 al Palabombonera, che si dovranno trovare al suddetto impianto alle 9,.30: Chisci, Agnelli, Gobbini, Nocentini, Bellucci, Tammaro, Haruta, Kamberi, Scaffai, Allegro, Yasir, Lessi.