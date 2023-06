L'Atlante Grosseto Under 19 affronta nel secondo turno la Fenice Venezia Mestre

Dopo aver battuto ai calci di rigore nella seconda sfida nazionale per i play-off scudetto la Fenice Venezia Mestre, formazione di serie A2, l’Atlante Grosseto domenica prossima al Palabombonera affronta ancora una volta la formazione veneziana.



Grosseto: Domenica 14 maggio l’Atlante Grosseto Under 19 allenata dal tecnico Alessandro Izzo, vincitrice del campionato Nazionale a livello Regionale, laureatasi così campione Toscano, subendo una sola sconfitta e dopo aver vinto anche la finale play-off, affrontò nel secondo turno Nazionale per la corsa allo scudetto, la formazione di serie “A2” la Fenice Venezia Mestre e al termine di una bellissima partita la formazione del presidente Iacopo Tonelli s’impose alla lotteria dei rigori per 6-4, classificandosi così tra le migliori cinque formazioni in Italia.

Fatto questo preambolo, ma era doveroso, perché domenica prossima 4 giugno, con inizio alle 15:00, al Palabombonera di Grosseto, dopo tre settimane di stop, strano a dirlo, arriva nuovamente in Maremma la Fenice Venezia Mestre per giocarsi l’accesso alle final four per lo scudetto, dopo una serie di partite di ripescaggio tra le perdenti del turno precedente. Ecco il perché di questa seconda partita tra le due squadre.

Venerdì sera siamo andati a trovare dopo l’allenamento l’allenatore Alessandro Izzo, per parlare prima di tutto di questa anomala partita di domenica prossima e per sapere come stanno i suoi ragazzi dopo un lungo stop mentre le altre cinque formazioni giocavano, ma il tecnico piombinese non ha voluto parlare di questo. «Conosciamo l’importanza della partita - afferma Alessandro Izzo -, non ci mette ansia ma solo voglia e concentrazione massima, nonostante siamo stati penalizzati da tutto ciò che sappiamo, i ragazzi stanno veramente bene e faranno ancora una volta una grande partita. Giochiamo in casa, meritiamo le Final Four e faremo di tutto per ottenere questo prestigioso traguardo. I ragazzi sono il mio orgoglio, la loro felicità è la mia e vorrei vederli festeggiare a fine gara, sono ragazzi straordinari, un gruppo fantastico e viaggiano tutti nella stessa direzione. Ho fatto, faccio e farò di tutto per loro e sono certo che faremo una grande partita».

Questi sono i giocatori convocati dal tecnico Alessandro Izzo che si dovranno trovare domenica mattina alle 11:30 per il pranzo presso il Bar Sport in via Felsinea a Grosseto (di fronte allo stadio) e alle 13:30 al Palabombonera: Guarducci Luca, Agnelli, Serghej, Galeota, Poggiaroni, Kacper, Cardone, Didac, Jesus, Guarducci Filippo. Nelle fila dell’Atlante Grosseto c’è l’assenza pesante del piombinese Tommaso Lessi, fermato dal giudice sportivo.

Queste le designazioni arbitrali della suddetta partita che inizierà alle 15:00: 1° arbitro Olga De Giorgi, sezione Aia di Modena, 2° arbitro Ionut Cristea, sezione Aia di Albano Laziale, cronometrista Mattia Landi, sezione Aia di Prato.

Naturalmente la società Atlante Grosseto nell’occasione lancia un appello ai tifosi grossetani e alla “Curva Nord”, che nell’ultima gara contro il Venezia tre settimane fa, hanno assiepato le gradinate del Palabombonera e sono risultati determinanti per l’esito finale della partita, nella speranza i ragazzi in maglia biancorossa possano vincere e poter andare alle Final Four e magari portare lo scudetto tricolore a Grosseto.