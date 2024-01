L'Atlante Grosseto ha il nuovo allenatore: è Ivo Jukic

Grosseto: Come promesso l’altro ieri dal presidente dell’Atlante Grosseto Iacopo Tonelli che domenica pomeriggio avrebbe svelato il nome del nuovo allenatore delle formazioni biancorosse e così e stato e si tratta di un personaggio molto noto alle platee e agli amanti del Futsal. Si tratta del croato Ivo Jukic ed arriva da Spalato, ed ha un curriculum di un certo spessore: 119 presenze con la nazionale Croata (rekord nazionale), capitano della Croazia a tre campionati europei, due volte nominato miglior portiere del mondo, ha giocato in Croazia, Italia, Lettonia,Ukraina e Belgio. Nella nostra Nazione ha giocato con Pescara in serie “A” e Prato in serie “B”, oggi in serie “A2”. Come allenatore ha lavorato già in serie “A” in Croazia, con MNK Universitas, prima di allora è stato per tre anni allenatore e responsabile della miglior scuola di Futasl in Croazia di MNK Spalato dove ha vinto vari campionati nazionali di Under dove hanno creato tanti giocatori che fanno parte della squadra Nazionale e società importanti di serie “A” ed è uno che ama lavorare con i giovani.



Il nuovo tecnico dell’Atlante Grosseto si dichiara soddisfatto di aver scelto una società blasonata come l’Atlante Grosseto e anche per la città.

Il presidente Iacopo Tonelli ha affermato, che ha scelto un personaggio importante nel mondo del Futasl come Ivo Jukic, oltre alla sua notorietà e bravura, per cercare di aprire a Grosseto un nuovo ciclo, anche se per la prossima ed importante sfida di sabato prossimo contro il Russi, avrà poco tempo per lavorare e per conoscere i suoi nuovi giocatori e il presidente Tonelli ha ancora una volta ricordato che prima dell’inizio del campionato le aspirazioni della sua squadra erano solo quelle di una salvezza.