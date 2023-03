L'Atlante Grosseto crede ancora nella promozione. Al Palabombonera attende Fucecchio

Grosseto: Dopo il successo di due settimane fa e dopo la sosta del campionato e prima della Santa Pasqua, l’Atlante Grosseto ritorna in campo al Palabombonera sabato prossimo, con inizio alle 16,30, per incontrare la Vigor Fucecchio per la partita valida per la 23’ giornata del Campionato Nazionale di Serie “B” di calcio a 5 girone “C”. La formazione del presidente Iacopo Tonelli, dopo il successo di due settimane orsono contro il Balca Poggese, riceve i fiorentini che scendono in Maremma senza grande velleità non avendo più nulla da chiedere al campionato, ma sicuramente non verranno a Grosseto per fare una semplice trasferta al mare, ma giocheranno su tutti i palloni cercando di mettere in difficoltà i più quotati avversari che dovranno tenere gli occhi ben aperti e disputare una grande partita per sudarsi i tre punti che permetterebbero a Gianneschi e soci di continuare ad essere in corsa per la promozione diretta in Serie “A2”.



Ma per parlare di questa gara andiamo, come tutte le settimane, al termine degli allenamenti del giovedì sera per intervistare mister Alessandro Izzo.

- Ciao Alessandro, dopo il successo contro il Balca Poggese, la prima delle cinque finali che hai messo in programma, sabato al Palabombonera arriva la Vigor Fucecchio. I fiorentini hanno una posizione tranquilla in classifica ma mai fidarsi, vero? «Si è vero, ora mancano quattro partite e cioè 12 punti disponibili, e noi se dovessimo ripetere il girone d’andata saremmo matematicamente in serie A2. Sabato arriva un avversario spensierato, con il proprio obiettivogià raggiunto ma con la volontà di fare risultato, basta vedere l’ultima gara dei fiorentini che hanno giocato tra le mura amiche dove sono stati capaci di rendere la vita difficile fino a pochi minuti dal termine al Bologna seconda forza del campionato. Noi non possiamo sbagliare nulla da sabato fino al termine della stagione se vogliamo ottenere qualcosa di importante, e la gara con il Fucecchio vale esattamente come le tre successive, ogni risultato negativo per noi potrebbe essere letale, i miei ragazzi disputeranno una grande partita, voglio solidità, compattezza e tanto cuore».

Questi i convocati dal tecnico biancorosso, per la suddetta gara interna che si giocherà al Palabombonera con inizio alle 16:30, che si dovranno trovare alle 12:50 per il pranzo al “Lavatoi Cockatil Bistrot” in Piazza Esperanto a Grosseto: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Agnelli, Galeota, Kacper, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi. Assenza pesante quella di Rodrigo appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Andrea Crescenzio, sezione Aia di Aprilia; 2’ arbitro Alessandro Naspini, sezione Aia di Roma 2; cronometrista Vito Coviello, sezione Aia di Pisa.

Come tutte le partite interne di questo campionato, Grosseto Sport Gs Tv, trasmetterà in diretta la suddetta gara con il collegamento alle 16:25, con le telecamere guidate da Mario Fontani, la regia interna al Palabombonera sarà di Massimo Fontani, la regia dallo studio centrale del direttore Fabio Lombardi, mentre la telecronaca sarà a cura di Franco Ciardi.

Under 19

Per quanto riguarda la formazione dell’Atlante Grosseto Under 19 Nazionale, sempre allenata da Alessandro Izzo, dopo l’apoteosi di due settimane fa, al termine della partita con i pratesi del Lenzi Automobili, dove vincendo nettamente si sono laureati campioni regionali con pieno merito vincendo il proprio girone che, oltre al primato in graduatoria, sono risultati anche al primo posto di tutte le altre classifiche, dal capocannoniere, al miglior attacco e difesa e ora puntano a migliorarsi ancora cercando altri prestigiosi record.

«Abbiamo festeggiato e continueremo a farlo – dice raggiante il tecnico grossetano Alessandro Izzo -, perché questi ragazzi meritano tanto, ma adesso dobbiamo pensare al prossimo avversario che sarà molto ostico e ben assortito capace di battere le seconda della classe a casa loro ed aver messo in difficoltà i miei ragazzi nella gara di andata. A Massa, fu una partita complicata e fummo bravi a tornare a casa con i tre punti, quella di sabato prossimo sicuramente sarà una gara diversa, avremo assenze assolutamente determinanti, ma la mia squadra ha dimostrato di poter vincere contro chiunque, nonostante le difficoltà».

- Alessandro, per gli assenti ti riferisci a Didac e Lessi? «Si, due giocatori così non si possono regalare a nessuno, e pensare che in due hanno saltato una decina di partite e realizzato 40 gol e ora per fortuna dall’infermeria arrivano notizie confortanti in ottica futura, dato che Didac è pienamente recuperato, ma non lo rischierò sabato prossimo e anche Lessi sta notevolmente migliorando e comunque non farà parte del match. Sarà assente anche Cardone poiché la Commissione Tecnica ha deciso di convocare il ragazzo per il Torneo delle Regioni che si disputerà a Verona e venerdì partirà per il Veneto e rientrerà in Maremma lunedì prossimo. La partita di sabato è l’ultima casalinga della regular season e noi vogliamo fare bene».

Questi i convocati da Alessandro Izzo, che si dovranno trovare alle 9:30 al Palabombonera, con la partita che avrà inizio alle 11: Luca Guarducci, Agnelli, Kacper, Serghej, Galeota, Filippo Guarducci, Cipollini, Pittaro, Poggiaroni, Jesus. Assenti per infortuni abbastanza seri, lo spagnolo Didac, il piombinese Tommaso Lessi e Tommaso Cardone convocato nella Rappresentativa Regionale.