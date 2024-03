L'Atlante Grosseto chiude con un pareggio l'incontro contro il Prato

Grosseto: E' terminata in parità, 1-1, la sfida salvezza tra Prato Calcio a 5 e Atlante Grosseto. Un risultato che va molto stretto alla formazione di Ivo Jukic. Sotto di un gol dopo soli 48 secondi dall'inizio della gara per un tiro deviato da Mateo, un gioco all'attacco per la formazione grossetana durante tutto il primo tempo della gara senza riuscire ad andare a segno nonostante le innumerevoli occasioni perse.



Nella ripresa l'Atlante Grosseto parte subito all'arrembaggio rendendo difficile la difesa ai lanieri. E a 48 secondi dal termine arriva il pareggio per i biancorossi.

Una bella partita, forse una delle migliori, che ha messo in campo tutto, mancando un poco di precisione.

Atlante a riposo forzato per la prossima settimana, e poi le ultime tre partite per arrivare alla fine del campionato e tentare la salvezza.

PRATO: Lo Conte, Fazzini, Panchetti, Fei, Cellini, Moreno, Raimondi, Pina, Giannattasio, Tempesti, Marangon, Sosa Chamorro. Allenatore Andrea Piccinini Bearzi.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Pannaccione, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, Imperato.Allenatore Jukic.

ARBITRI: Zorzi di Reggio Emilia e Soligo di Castelfranco Veneto; cronometrista Rudaj di Pistoia.

MARCATORI: 1′ Sosa, 19′ st Zanella.

NOTE: espulso Raimondi.