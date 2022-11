L'Atlante Grosseto cerca il riscatto contro una big del campionato: il Bologna

Grosseto: Questa settimana prima di iniziare a parlare di futsal giocato e della prossima gara facciamo gli auguri al capitano di lunga milizia dell’Atlante Grosseto, da circa dieci anni e con oltre 150 partite disputate, Giulio Gianneschi, che lunedì scorso è diventato padre per la prima volta. Sua moglie Ilaria infatti ha dato alla luce una bella bambina a cui è stato dato il nome di Viola. A Giulio Gianneschi, grande persona oltre che un’ottimo giocatore, alla signora Ilaria e alla neonata Viola, felicitazioni da parte della società e della nostra redazione.

Ed ora veniamo a parlare di calcio, pensando che sabato scorso l’Atlante Grosseto, dopo la grande partite disputata a Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium, contro una delle possibili vincitrici del campionato, purtroppo al termine della gara i grossetani sono usciti dal parquet con tanti applausi, compresi i complimenti del presidente della società emiliana, Giuseppe Sagaria, ma senza raccogliere punti, date le moltissime occasioni fallite, oltre gli interventi dell’ottimo portiere locale.

Ma questa ormai, anche se fa male, è storia passata e bisogna pensare e guardare in avanti dato che sabato prossimo alle 17:30, al Palabombonera di Grosseto arriva un’altra corrazzata di questo campionato e cioè il Bologna 1909 e per parlare di questo incontro ci siamo recati a seguire gli allenamenti e parlare al termine con mister Alessandro Izzo.

D. Ciao Alessandro, come è stata smaltita la delusione di sabato scorso a Reggio Emilia? «Non è stato facile digerire questa sconfitta credimi, è stato un risultato nettamente bugiardo al termine di una grande partita, abbiamo disputato una gara molto importante e non abbiamo il tempo di continuare a parlarne, dato che sabato prossimo abbiamo una partita spartiacque per il nostro campionato, arriva il Bologna e cercheremo di dare seguito alle nostre ultime prestazioni, alzando ancora di più il livello. Il Bologna è forte ma non imbattibile e noi abbiamo le carte giuste per vincere la partita».

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la suddetta partita, che ricordiamo inizierà alle 17:30, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 16:00: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Galeota, Mateo, Liburdi. La squadra sarà a pranzo alle 13:30 come sempre da uno sponsor della Società, ospite del “Lavatoi Cockatil Bistrot”, che tutta la società al completo ringrazia per questa opportunità.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Stefano Puvia, sezione Aia di Carrara, 2’ arbitro Tommaso Benedetti, sezione Aia di Firenze, cronometrista Riccardo Muto, sezione Aia di Grosseto.

Ricordiamo che anche sabato prossimo, come del resto per tutte le partite casalinghe di questa stagione, Grosseto Sport Gs Tv, in collaborazione con l’Atlante Grosseto, effettuerà la diretta streaming della partita.





UNDER 19

Adesso il solito spazio riservato alla formazione “Under 19” Nazionale, squadra anche questa allenata da Alessandro Izzo, che si sta ben comportando in campionato, con dieci punti in classifica frutto di tre vittorie ed un pari, conquistato questo alla prima giornata di campionato in trasferta a Prato dove i grossetani avrebbero meritato miglior fortuna. Poi due successi consecutivi, il primo contro il Pontedera per 5-0 al Palabombonera, la domenica successiva vittoria 5-1 sul campo della Sangiovannese e domenica scorsa vittoria per 16-1 in trasferta contro l’Arpi Nova.

Ora domenica prossima alle 11:00, al Palabombonera arriva la Mattagnanese

Formazione di Borgo San Lorenzo, con sei punti in classifica e per i ragazzi di mister Izzo sarebbe importante vincere per acquisire ancor più consapevolezza nei loro mezzi e io, continua il mister grossetano, credo molto nei miei ragazzi e vogliamo migliorare, dato che abbiamo qualità importanti.

Ricordiamo che l’Atlante vanta la miglior difesa del campionato con soli sette gol subiti e 29 realizzati nelle cinque gare disputate.

Questi i convocati che si dovranno trovare al Palabombonera alle 9:30: Guarducci, Cipollini, Kacper, Pittaro, Morante, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni, Lessi.