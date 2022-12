L'Atlante Grosseto cerca il poker al Palabombonera contro il Sant'Agata

Grosseto: Ottenuta la settimana scorsa la terza vittoria consecutiva sul parquet della Vigor Fucecchio, l’Atlante Grosseto di mister Alessandro Izzo si appresta sabato prossimo, con inizio alle 17,30, a ricevere i bolognesi del Sant’Agata nel “bunker” del Palabombonera, per centrare il poker di successi consecutivi e lasciare imbattuto il proprio palazzetto in questa stagione, dato che sabato prossimo è l’ultima gara casalinga della stagione sportiva 2022/2023, del Campionato Nazionale di Serie “B” di Calcio a 5, girone “C”, dove ha conquistato ben cinque vittorie su altrettante partite.



Ma per parlare della vittoria di sabato scorso a Fucecchio e in modo particolare della prossima partita interna contro il Sant’Agata, come tutti i giovedì sera, ci rechiamo al Palabombonera agli allenamenti della formazione grossetana per scambiare due parole con mister Alessandro Izzo che è “costretto” per alcuni minuti a lasciare i suoi ragazzi nelle ottime mani del preparatore atletico Nicola Stagnaro.

D. Ciao Alessandro e complimenti per il successo di sabato scorso in quel di Fucecchio e sfatare anche il tabù dei derby toscani, dato che questo è il primo successo in trasferta della stagione in Toscana. «Grazie dei complimenti per la vittoria e poi è vero per quanto riguarda i derby sabato scorso abbiamo vinto una partita molto importante e recuperato qualcosa da una delle tre formazioni che ci precedono in classifica, lo abbiamo fatto interpretando molto bene la gara dal primo all’ultimo minuto di gioco. Adesso ci aspetta una partita molto insidiosa, contro una squadra dalla classifica molto strana poiché ha elementi di assoluto valore e dovremo essere molto intelligenti e saper leggere bene la partita. Il calendario dice che si scontrano la seconda e la terza della classifica e sarà un’altra occasione per poter guadagnare punti e vincere sarà fondamentale e dobbiamo volerlo con tutte le nostre forze e vogliamo fare, conclude Izzo, una grande prestazione. Uno assente sarà Pierro appiedato per un turno dal giudice sportivo».

La squadra sabato alle 13:30 sarà ospite a pranzo dal “Lavatoi Cocktail Bistrot” in piazza Esperanto a Grosseto.

Questi i convocati dal tecnico piombinese che si dovranno trovare al Palabombonera alle 16: Tamberi, Brunelli, Agnelli, Rodrigo, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Galeota.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta gara: 1’ arbitro Roberto Galasso, sezione Aia di Aprilia, 2’ arbitro, Veronica Santese, sezione Aia di Roma 1, cronometrista Alessio Giotti, sezione Aia di Pontedera.

La partita, come tutte le gare interne del campionato, verrà ripresa ed irradiata in diretta streaming da Grosseto Sport GS TV, con le riprese di Mario Fontani, la regia interna al Palabombonera sarà di Massimo Fontani, la regia dallo studio centrale del direttore di Grosseto Sport Fabio Lombardi e la telecronaca sarà affidata alla voce di Franco Ciardi.

Under 19

Come tutte le settimane diamo uno sguardo anche al cammino della formazione dell’Atlante Grosseto Under 19 Nazionale che ormai è una realtà del campionato e, dopo il successo di domenica scorsa in trasferta a Massa per 6-4, consolida il secondo posto con 19 punti dopo otto partite e detiene il miglior attacco del campionato con 51 reti realizzate e la miglior difesa con soli 14 gol subiti e ha conquistato in netto anticipo l’accesso alla Coppa Italia.

Ora domenica mattina alle 11 al Palabombonera i ragazzi di Alessandro Izzo, ricevono la visita del Gisinti Pistoia, per l’ultima giornata del girone di andata e ultima gara del 2022/2023 e tornerà in campo ancora tra le mura amiche per la prima giornata del girone di ritorno domenica 8 gennaio incontrando il Futsal Prato.

«Contro il Città di Massa domenica scorsa è stata una vittoria sofferta - dice il tecnico dei grossetani Alessandro Izzo -, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, il clima non era dei migliori e i locali ne avevano più di noi, siamo riusciti a portare a casa i tre punti fondamentali direi. Domenica arriva il Gisinti Pistoia, unica formazione del girone che ha la prima squadra nella massima categoria del Futsal, e dovremmo stare più attenti, sono già due partite che andiamo sotto praticamente subito dopo il fischio d’avvio e soprattutto abbiamo subito sette gol in due gare che hanno pregiudicato il nostro andamento difensivo, il medesimo era mediamente il migliore in Italia della categoria Under 19 Nazionale. Servirà da subito ritrovare la giusta attenzione e partita assolutamente da vincere».

Questi i convocati dall’allenatore grossetano per la suddetta gara che si dovranno trovare domenica mattina alle 9,30 al Palabombonera di Grosseto, con la gara che inizierà alle 11,00: Guarducci, Pierro, Kacper, Pittaro, Serghej, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni, Lessi, Bindi. (Unico dubbio il capitano Cipollini).