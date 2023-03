L’Atlante Grosseto atteso da una trasferta complicata a Bologna

Grosseto: Per l’Atlante Grosseto, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro la capolista Olimpia Regium di Reggio Emilia, sabato per la formazione di mister Alessandro Izzo, è all’orizzonte un’altra gara non facile, infatti i grossetani scenderanno sul parquet del Pala Savena-Palacaselle, a San Lazzaro di Savena, ospiti del Bologna, seconda forza del torneo, in occasione della 21’ giornata del Campionato Nazionale di Serie “B” di Calcio a 5, girone “C”, con inizio alle 18.



Sicuramente questo periodo non è dei migliori per la formazione del presidente Iacopo Tonelli, che è reduce da due sconfitte consecutive, ma sabato prossimo a Bologna dovranno mettere in campo tutte le energie possibili, fisiche e mentali e magari ripetere la partita del girone di andata dove s’imposero per 3-2, al termine di una gara fantastica giocata bene da entrambe le formazioni e degna di essere portata come esempio ai bambini delle scuole.

Ma per parlare di questa trasferta, ci siamo recati al Palabombonera al termine degli allenamenti del giovedì sera, per scambiare due parole con il tecnico Alessandro Izzo.

- Ciao Alessandro, allora sabato c’è in programma una trasferta non facile a Bologna e la tua squadra non è in un ottimo periodo di forma, vero? «Si, veniamo da un momento non positivo per una serie di vicissitudini, non eravamo marziani quando abbiamo conquistato undici vittorie consecutive e non siamo mediocri ora che ne abbiamo perse due».

- Da cosa può dipendere questo momento Alessandro? «Sicuramente dobbiamo migliorare in quanto alla continuità di concentrazione da avere durante tutta la gara, gli approcci devono essere diversi, ci stiamo giocando una promozione diretta e contro il Bologna è una partita spartiacque, se vinciamo, abbiamo un piede in Serie A2, in caso contrario siamo obbligati a vincere tutte le cinque partite rimanenti. Ogni giocatore si allena per mesi, per anni con lo scopo di giocare gare così belle ed importanti, io credo che sarà una partita bloccata, il Bologna è una squadra con qualità importanti e vincerà chi avrà più fame e l’esperienza potrebbe fare la differenza. Mi auguro che la partita sia uno spot per il Futsal, anche se sinceramente non mi interessa giocare un gran calcio a 5, bensì portare a casa i tre punti».

Questi i giocatori convocati da mister Izzo, che si dovranno trovare alle 10 di sabato mattina al Palabombonera: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Pittaro, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta gara, che avrà inizio alle 18: 1’ arbitro signor Federico Boldrini, sezione Aia di Macerata; 2’ arbitro Roberto Acella, sezione Aia di Macerata; cronometrista, signor Francesco Cocco, sezione Aia di Parma.