Cultura L'Associazione Tuttiateatro APS porta in scena "Brillantina" 1 giugno 2023

1 giugno 2023 681

681 Stampa



Redazione Grosseto: Venerdì 2 giugno alle ore 21,00 presso la Sala Sovana dell’hotel Fattoria La Principina andrà in scena “Brillantina”, spettacolo di fine attività della compagnia Tuttiateatro.

Una compagnia particolare che abbatte le barriere della diversità salendo sul palcoscenico e nella quale ciascuno, senza distinzioni, si realizza nel rispetto ed aiuto reciproco. "Sono passati esattamente 4 anni dall’ultimo musical, andato in scena a giugno 2019, da allora ci sono stati vari spettacoli di cabaret e improvvisazione, ma quest’anno torniamo finalmente a pieno regime con un gruppo di 35 giovani attori con una storia, ballata cantata e recitata, ispirata al musical per eccellenza Grease” ci raccontano i responsabili del progetto. Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, l’ingresso è a offerta ma la prenotazione è obbligatoria al 320 0840034.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura L'Associazione Tuttiateatro APS porta in scena "Brillantina" L'Associazione Tuttiateatro APS porta in scena "Brillantina" 2023-06-01T11:33:00+02:00 161 it Venerdì 2 giugno alle ore 21,00 presso la Sala Sovana dell’hotel Fattoria La Principina andrà in scena “Brillantina”, spettacolo di fine attività della compagnia Tuttiateatro. PT1M /media/images/associazione-tuttiateatro-1.jpg /media/images/thumbs/x600-associazione-tuttiateatro-1.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 01 Jun 2023 11:33:00 GMT