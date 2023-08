L'Associazione Ristoratori di Follonica manifesta davanti al Palazzo Comunale

Follonica: Lo Street Food Festival in programma dal 16 al 20 agosto è ritenuto una scelta fortemente inopportuna e l'Associazione Ristoratori scende in piazza, oggi 9 agosto alle 10:30.

«Premesso che l’Associazione dei Ristoratori di Follonica non si ritiene assolutamente contraria alla creazione di eventi come Piazze d’Europa, Street Food Festival o altra tipologia - precisa in una nota Michele Di Iorio a nome dell'Associazione -, a patto che siano oculatamente gestiti, riteniamo che, nell’attuale situazione di drastico calo di presenze turistiche, dovuto principalmente a una forte recessione che ha ridotto sensibilmente il potere di acquisto degli italiani, lo Street Food Festival in programma dal 16 al 20 agosto ci appare una scelta fortemente inopportuna da parte della nostra Amministrazione Comunale.

La nostra volontà è quella di instaurare un vero tavolo per una totale concertazione degli eventi con l’Amministrazione e le varie associazioni di categoria legate la turismo per una crescita di ciò che, attualmente, sembra risultare il principale, se non l’unico, comparto economico cittadino. Vorremo altresì far notare che la questione del festival del cibo da strada rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di criticità che vorremmo veder risolte riferendoci con ciò alle questioni legate alla sicurezza, al decoro e alla programmazione turistica a medio e lungo che preveda degli sforzi reali sul prolungamento della stagione. Invece constatiamo solo l’inefficacia dell’ennesima iniziativa, in varie legislature, che avrebbe dovuto risolvere il problema dei parcheggi.

Siamo consapevoli che la crisi economica investe tutta la popolazione a livello nazionale ma siamo altresì coscienti che nel nostro territorio, già in forte crisi per vicende come quella della Venator, una superficiale gestione del turismo rischia seriamente di aggiungere tante piccole crisi occupazionali ed economiche che potrebbero sfociare in una vera implosione che inevitabilmente si ripercuoterà nell’economia dell’intera cittadina. Crediamo che solo con una programmazione lungimirante dello sviluppo turistico della città, concertato con i diretti attori del settore, potremo sperare in un futuro più florido per l’imprenditoria, quindi per l’occupazione e quindi maggiori benefici diffusi per i nostri concittadini tutti. Con nostro grande rammarico ci dispiace constatare che, purtroppo, fino a oggi, non riusciamo a vedere niente di tutto questo».