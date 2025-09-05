L'Associazione Polis 2001 e il regista Francesco Tarsi ricevono un attestato di alto rilievo culturale e sociale

Grosseto: In occasione della quarantesima edizione dell’Estate Rosellana, presso il suggestivo Parco Archeologico di Roselle, e nel trentesimo anno di attività teatrale nell'antica Città di Cosa (Ansedonia), l’Associazione Polis 2001 e il suo regista Francesco Tarsi hanno ricevuto un prestigioso attestato di riconoscimento per l’alto valore culturale e sociale delle loro produzioni.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, l’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Istruzione, Cultura e Scienza della Camera dei Deputati, ha inviato una lettera ufficiale di riconoscimento che valorizza il ruolo del teatro nei parchi archeologici di Cosa, Roselle e Vetulonia. Nella missiva si sottolinea l’importanza di promuovere questi siti attraverso eventi teatrali di qualità, capaci di garantire continuità nel tempo e di generare ricadute culturali e turistiche significative per i territori coinvolti.

Si tratta del primo riconoscimento istituzionale conferito a un’associazione culturale da parte di una commissione parlamentare, un evento che rappresenta un momento storico per il mondo del teatro e della valorizzazione del patrimonio archeologico italiano.





Per celebrare questo importante traguardo, l’Associazione Polis 2001 propone un evento speciale:

Domenica 7 settembre 2025, alle ore 16:30, presso l'Antica Città di Cosa, andrà in scena “Inno all’Italia”, tratto dall’opera Il ritorno di Rutilio Namaziano. Il componimento poetico, ambientato durante il viaggio dell’autore da Roma alla Gallia (417 d.C.), menziona luoghi simbolici del nostro territorio: la città decaduta di Cosa, Porto Ercole, il promontorio dell’Argentario e l’approdo alla foce del fiume Ombrone.

Interpretato da Elisa Forti, Francesco Tarsi e Elettra Genova (danza), l’“Inno all’Italia” è un omaggio alla romanità in cui ancora crede Rutilio Namaziano, ultimo grande poeta del paganesimo, e rappresenta un ponte tra la memoria storica e l’identità culturale del nostro Paese.

L’evento sarà dedicato alla Presidente del Consiglio dei Ministri, nata e formatasi a Roma, prima donna nella storia d’Italia a ricoprire tale carica.