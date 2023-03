L’associazione Paola Pezzato dona un defibrillatore al Comune di Montefiascone

Montefiascone: L’Associazione Paolo Pezzato ha donato un defibrillatore al Comune di Montefiascone. Il tutto durante una serata a tema musicale organizzata presso la Rocca De Papi per celebrare gli 80 anni di nascita di Lucio Dalla.

“Un sentito è doveroso grazie”, ha sottolineato la Sindaca Giulia De Santis, “alla Presidente e a tutto il Direttivo per l’entusiasmo con cui vengono da noi Amministratori a proporre eventi che registrano il tutto esaurito ogni volta, nel nome di Paolo, un artista che continua a richiamare arte. E grazie per quello che ogni volta donano al territorio in cui prestano loro attività.