L’associazione “Noi e la celletta di San Lorenzo” organizza incontro Castel del Piano

Arcidosso: L’associazione “Noi e la celletta di San Lorenzo” con il patrocinio del Comune di Arcidosso, Fai Delegazione di Grosseto, Ordine degli architetti di Grosseto (con attribuzione di crediti formativi per gli architetti iscritti all’ordine), Parrocchia di San Nicolò e Cesvot, ha organizzato per il 21 giugno alle ore 18:00 presso il Grand Hotel Impero a Castel del Piano in via Roma,7 una conferenza con l’intervento di due relatrici eccezionali che ci apriranno le porte della conoscenza in campo storico, artistico e architettonico:

la Dott.ssa Nicoletta Matteuzzi funzionario storico dell’arte della Soprintendenza SABAP tratterà il tema: La conoscenza come strumento di tutela.

l’Arch. Cristiana Turchi Arcidiocesi di Siena tratterà il tema: La celletta di San Lorenzo ad Arcidosso - un progetto di Restauro e Consolidamento Strutturale.

Hanno volentieri aderito all’iniziativa il “DUO Fantasie…” composto dalla pianista cubana Monica Jimenez Calvo e dalla flautista tedesca Jana Theresa Hildebrandt.

Dopo la conferenza sempre al Grand Hotel Impero ci sarà un’apericena di beneficenza per la quale si chiede di prenotare per poter predisporre i tavoli, il contributo minimo sarà di 26, 00 euro. Il ricavato andrà a finanziare il restauro della celletta di San Lorenzo di Arcidosso.

Per informazioni: noielacellettadisanlorenzo.it