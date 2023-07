L'Associazione Italiana Giovani Avvocati presso il Tribunale di Grosseto si rinnova

Grosseto: Nuovo direttivo per la sezione Associazione Italiana Giovani Avvocati della provincia di Grosseto. L’Aiga ha, infatti, eletto le nuove cariche oggi, nel corso dell’assemblea che si è tenuta al Cassero Senese.



L'Avvocato Roberto Andrea Fivizzani sarà il nuovo presidente, mentre per la vicepresidenza è stata indicata Marlene Rossi. I nuovi consiglieri sono Andrea Ricciardi, Marco Tufo, Linda Patrone, Camilla Toninelli, Alessio Fiacchi, Alessio Fedi e Francesca Tancredi consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che hanno voluto esprimermi – commenta Fivizzani – e saluto il presidente uscente, Tommaso Ceciarini, per l’impegno e la passione profusa fino ad oggi. Nell'interesse della nostra categoria e della professione forense in generale, avrò come obiettivi essenziali la formazione forense, il dialogo con l'Ordine degli Avvocati, con la Magistratura ed istituzioni al fine di migliorare la vita professionale e assicurare il giusto e meritato decoro e prestigio alla giovane avvocatura”.

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati, è la più importante associazione di categoria dei giovani avvocati, in attività fin dal 1966, ha come fine la tutela dei diritti dell'avvocatura, la garanzia della assicurazione della formazione professionale, la specializzazione dei giovani avvocati e la regolamentazione dell'accesso alla professione.

L'AIGA promuove a mantiene i rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionale, politico, sociale e culturale.