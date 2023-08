L'Associazione "Il porto dei piccoli" incontra la Direzione marittima di Livorno

Livorno: Si è svolto presso la Capitaneria di Porto di Livorno un incontro tra il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Gaetano Angora, e la fondatrice nonché presidente dell’associazione no profit “Il Porto dei piccoli”, Dott.ssa Gloria Camurati.



L’associazione è un Organismo di volontariato che dal 2005, dapprima a Genova e in altre province liguri ma in seguito anche in altre Regioni italiane, si occupa della cura e dell’assistenza dei bambini ricoverati presso i Reparti di pediatria, attraverso il gioco, la ludoterapia e in alcuni casi, anche l’assistenza domiciliare, imperniando tutta la propria attività di coinvolgimento ludico-terapico dei bambini sui temi del mare, del porto, della navigazione.

Da qui il forte legame con la Guardia Costiera e le Capitanerie di porto che spesso ne supportano le attività sul campo.

Infatti lo scorso 23 maggio, è stato firmato, presso la sede di Roma un nuovo Accordo di collaborazione tra il Comando Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e l’Associazione in parola per prevedere varie forme di supporto a favore dell’associazione nelle sue quotidiane attività, nonché, soprattutto, lo sviluppo in sede locale di mirati progetti che vedano il bambino “in cura” coinvolto in specifiche attività di svago e apprendimento in porto o in mare, anche attraverso il coinvolgimento del cluster marittimo e portuale.

Nel corso dell’incontro la Dott.ssa Camurati ha ricordato come il costante sostegno del Guardia Costiera, in tutti questi anni, ha consentito e consentirà all’associazione di essere ancor di più al servizio dell’infanzia più fragile, quella costretta in un letto d’ospedale o di casa dalla malattia, a volte anche cronica o di lunga degenza.

L’Ammiraglio Angora, da parte sua, ha espresso il suo forte apprezzamento per la quotidiana attività di solidarietà svolta da “il Porto dei Piccoli” ed ha assicurato l’impegno di tutte le donne e gli uomini della Direzione Marittima della Toscana per fornire supporto in tutte quelle iniziative che l’associazione vorrà realizzare nei porti della Toscana.

Al termine dell’incontro è avvenuto il tradizionale scambio dei crest.