L'Associazione Drago eccellenza italiana nel segno della sostenibilità

Importante riconoscimento per lo Sviluppo Sostenibile a DRAGO è una delle realtà italiane più importanti per la agricoltura rigenerativa. Il premio consegnato ieri a Rimini in occasione della Fiera Ecomondo.



Massa Marittima: L'Associazione DRAGO – Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato - nata nel 2018 nel territorio del Parco nazionale delle Colline Metallifere, che conta circa 80 soci di cui oltre 40 aziende agricole ma anche realtà della trasformazione e valorizzazione di prodotti agroalimentari e associazioni di produttori, è stata premiata giovedì 10 novembre a Rimini nella categoria imprese per il capitale naturale come una delle realtà italiane più virtuose nel campo della sostenibilità e della green economy. Questo importante riconoscimento è stato assegnato nel corso della fiera Ecomondo-Key Energy a Rimini per il premio Sviluppo Sostenibile 2022, istituito per il dodicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall'Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE)e il riconoscimento del Presidente della Repubblica. Il premio quest'anno ha visto in concorso tre settori, economia circolare, imprese per il capitale naturale e start up per il clima con la partecipazione di centinaia di proposte provenienti da tutta Italia e la selezione è stata curata, oltre che dalla Fondazione, da WWF, CREA (Consiglio per le ricerca in Agricoltura e analisi della politica agraria) e Rete Rurale Nazionale 2014-2020.

La scelta quest’anno è caduta su 10 aziende italiane menzionate come leader della green economy e tra queste la medaglia d'oro è andata all'Associazione DRAGO per un progetto in grado di promuovere l'agricoltura biologica e biodinamica, l'agroecologia, la rigenerazione e la tutela della biodiversità nelle Colline Metallifere della Toscana grazie alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli genuini e a filiera corta. “Questo progetto – si legge nelle motivazioni – grazie ad una innovativa azione integrata territoriale, ha consentito di raggiungere rilevanti risultati ambientali, buoni risultati economici e una importante diffusione di buone pratiche di valorizzazione e tutela del capitale naturale”. “Sono onorato e ringrazio la prestigiosa commissione del premio per questo riconoscimento – ha dichiarato un soddisfatto Alessio Guazzini presidente dell'Associazione DRAGO – un premio che riconosce il nostro impegno portato avanti in anni di lavoro e che vede impegnate tante aziende piccole e grandi. L'obiettivo è quello di creare una armonia delle produzioni con il territorio, grazie a pratiche sostenibili e rigenerative all'interno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere con cui portiamo avanti una sinergia importante”. “Il nostro è un Geoparco Unesco – ha aggiunto la presidente del Parco Lidia Bai – che ha quindi una vocazione di sostenibilità che parte da lontano. Il nostro obiettivo è la salvaguardia e la tutela del patrimonio naturale, ma anche il sostegno al valore della comunità e del patrimonio umano che vuole vivere sul territorio rispettandolo e tutelandolo. Questo rappresenta un valore aggiunto importante per le imprese, soprattutto quelle agricole, che scelgono di lavorare all'interno del Parco”.