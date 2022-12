L'Associazione Amici di Zanzibar e del Mondo ODV ai Mercatini di Natale

Grosseto: Anche l'Associazione Amici di Zanzibar e del Mondo ODV partecipa ai Mercatini di Natale, dal 18 al 24 Dicembre in Piazza Dante a Grosseto.

Il 18 dicembre dalle 10 alle 19:30, e dal 19 al 24 dicembre dalle 15:30 alle19:30.

«Parteciperemo con un banchetto solidale - dicono dall'Associazione - con articoli artigianali tipo abbigliamento, accessori, articoli da casa, da regalo, bigiotteria, prodotti da sarte e artigiani di Zanzibar, onde sostenere loro e l'economia locale.

Diverse idee regalo per un Natale solidale, anche a piccoli prezzi per tutte le tasche; un regalo per noi ed un sorriso per un bambino, una mamma e persone anziane, le categorie più fragili.

Vengono offerti in cambio di un contributo, volto a sostenere il progetto asilo nido e primo anno di materna, a sostenere classe sordomuti e bambini con gravi disabilità cognitive e motorie».





I fondi raccolti serviranno anche a sostenere il Centro Medico, i cui lavori sono iniziati il 25 ottobre. Per terminare i lavori all'esterno, agli arredi e gestione, un progetto che integra servizi mancanti nel territorio, quali prevenzione, igiene e cure dentistiche, servizi ostetrici e ginecologici con educazione alla salute della donna e del bambino, servizi multispecialistici quali: dermatologia, oculistica, pediatria, ortopedia, fisioterapia, neurofisioterapia, diabetologia, otorinolaringoiatra, psicologia, nutrizione.

Con l'intento anche di uno scambio tra il personale volontario italiano e locale.





Tutti servizi in Kiwengwa Zanzibar e dintorni, dove la maggior parte della popolazione e bambini non hanno accesso, per il grande divario economico , il cui reddito familiare è di € 2,00 giornaliere, non sufficienti nemmeno per alimentarsi. Completa il Centro Medico a lato una foresteria per i volontari che opereranno in questa struttura.

«Vi aspettiamo - invita l'Associazione - per conoscerci e a visitare il nostro banchetto, grazie di cuore a chi lo farà»