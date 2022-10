L’assessore sensese Francesco Michelotti entra in Parlamento

Vinto il ricorso in Cassazione presentato subito dopo il post-voto. Michelotti entra alla Camera nel collegio plurinominale Toscana P2, al posto di Chiara Colosimo eletta nell’uninominale a Latina.



Siena: Finalmente, almeno stando alle ultime indiscrezioni che dovrebbero essere confermate domani dalla Cassazione dopo il ricorso presentato e il successivo riconteggio da parte dell’Ufficio elettorale centrale, sembrerebbe che l’assessore al comune di Siena, Francesco Michelotti sarà Onorevole ed entrerà alla Camera dei Deputati eletto nel collegio plurinominale Toscana P2, al posto di Chiara Colosimo eletta nell’uninominale a Latina.





Il tutto nascerebbe da un nuovo conteggio dei voti - il “Rosatellum” è una legge elettorale, in special modo per la Camera che è su riparto nazionale per quanto riguarda i collegi plurinominali, quasi indecifrabile. Il tutto sembrerebbe partito da un errata attribuzione di voti nel collegio di Taranto. Alla luce di tutto questo, nel collegio Toscana P2, quello appunto dove Francesco Michelotti risultava in quarta posizione nel listino bloccato di Fratelli d’Italia nel plurinominale, vista l’elezione del secondo nominativo, Fabrizio Rossi, vincente nell’uninominale Grosseto-Siena, e della terza, Chiara Colosimo eletta nell’uninominale nel collegio di Latina, per Michelotti si sono aperte, al novantesimo, usando un termine calcistico, le porte del Parlamento.

Infatti, la prima del listino “bloccato” di Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale GR-SI-AR-LI, quello dove Michelotti figurava al quarto posto, Chiara La Porta è scattata nel collegio plurinominale Toscana P1, quello al nord della Toscana, pertanto, visto che il secondo e terzo nominativo nel listino – Rossi e Colosimo – sono stati eletti nei propri collegi uninominali, per Francesco Michelotti giovedì si aprono le porte della Camera dei Deputati.

Con questo nuovo assetto, la Toscana meridionale si arricchisce di un nuovo parlamentare. Infatti, a Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia) e Marco Simiani (PD) alla Camera, e Simona Petrucci (Fratelli d’Italia) al Senato, adesso arriva Francesco Michelotti alla Camera. Fratelli d’Italia, con l’ingresso di Michelotti, possiamo dire che fa davvero l’en plein in Toscana.