L’assessore alle politiche sociali del Comune di Tarquinia, Enrico Leoni, traccia un bilancio del primo anno di attività

Ascolto, partecipazione e concretezza: l'Assessore Leoni racconta il primo anno di interventi per la comunità di Tarquinia.

Tarquinia: A un anno dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche sociali Enrico Leoni fa il punto sulle attività avviate e in programma. “Il Comune ha dato il via a una serie di interventi pensati per rendere Tarquinia una città più inclusiva, funzionale e attenta alle reali esigenze della cittadinanza – afferma l’assessore Leoni -. Progetti che riguardano sia la riqualificazione degli spazi urbani sia il potenziamento dei servizi sociali. Il sindaco Francesco Sposetti, l’intera giunta ed io siamo sempre disponibili all’ascolto e al confronto diretto con i cittadini: crediamo fermamente nella partecipazione attiva come motore per costruire una città vicina alle persone e in grado di offrire risposte concrete”





Cimitero comunale: servizi, decoro e nuovi spazi

Tra gli interventi più significativi, figura il potenziamento dei servizi e la riqualificazione del cimitero “San Lorenzo”. È stato attivato il trasporto gratuito, prenotabile, dedicato agli anziani e alle persone con disabilità che desiderano rendere omaggio ai propri cari. Sono state recuperate le aiuole e sono in corso ulteriori lavori di sistemazione delle aree verdi all’ingresso. È prevista inoltre la posa di una nuova pavimentazione lungo i percorsi di accesso, fino alla piazzetta antistante alla cappella dove si celebra la messa in onore di San Lorenzo. Si stanno anche costruendo nuovi loculi e urne cinerarie, destinati ai defunti che hanno espresso la volontà di essere cremati. “In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale – aggiunge Leoni –, stiamo procedendo alla revisione di un vecchio progetto di ampliamento del cimitero, che permetterebbe la creazione di oltre 600 nuovi posti”.

Asilo nido comunale: più sicurezza ed efficienza

Sono in fase di completamento i lavori presso l’asilo nido comunale, che vedrà aumentare i posti disponibili con il nuovo anno scolastico. Gli interventi riguardano l’efficientamento energetico dell’edificio, la sistemazione delle aree verdi e l’installazione di una nuova recinzione per il giardino adiacente, in sostituzione della rete esistente.

Sinergia con l’assessorato ai Lavori pubblici

“I risultati ottenuti e i cantieri avviati al cimitero e all’asilo nido sono frutto di una stretta e proficua collaborazione con l’assessorato ai Lavori pubblici – sottolinea l’assessore Leoni –. Desidero ringraziare l’assessore Sandro Celli, per l’impegno condiviso, e gli uffici comunali che hanno lavorato per predisporre gli interventi”.

Edilizia popolare: al via le ristrutturazioni di alcuni appartamenti

Un’ulteriore priorità è rappresentata dall’edilizia popolare. In sinergia con ATER, è in corso la ristrutturazione di alcuni alloggi, che verranno assegnati agli aventi diritto in base alla nuova graduatoria comunale. “Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Enrico Leoni – è garantire servizi sempre più efficaci e vicini alle persone, con particolare attenzione alle fasce più fragili. L’ascolto, la partecipazione e la concretezza sono le nostre linee guida”.