Salute L'ASL Toscana Sud Est cerca sette professionisti per il Progetto FAMI 28 giugno 2025

28 giugno 2025 74

Disponibili incarichi libero professionali per psicologi, ostetrici, educatori e assistenti sociali. Domande aperte fino al 6 luglio sul portale InPA per il Progetto PROSIT a sostegno di richiedenti asilo e rifugiati. Grosseto: L'ASL Toscana Sud Est ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse per il conferimento di sette incarichi di lavoro autonomo libero professionale. Queste figure andranno a rafforzare il Progetto PROSIT - PROmuovere Servizi Interdisciplinari Territoriali per la salute dei richiedenti asilo e rifugiati - PROG 462, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Nello specifico, l'ASL cerca: Tre psicologhe/psicologi specializzate/i in Psicoterapia o discipline equipollenti o affini.

Due ostetriche/ostetrici.

Una/un educatrice/educatore professionale.

Un/a assistente sociale. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e non oltre domenica 6 luglio attraverso il Portale del Reclutamento InPA del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it). Per maggiori dettagli e per consultare l'avviso completo, è possibile fare riferimento alla pubblicazione numero 2856 del 2025 sul sito aziendale, nella sezione "Bandi di gara e avvisi", al seguente link: https://albopretorio.uslsudest.toscana.it/albo/



