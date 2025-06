L'ASD Ribolla Piange la scomparsa di Giuliano Chiti: Un presidente dal Cuore Grande che ha fatto la storia del club

La società si stringe attorno alla famiglia di un uomo che ha amato i colori del Ribolla ben oltre il suo incarico, lasciando un'eredità di dedizione e passione che non sarà mai dimenticata.

Ribolla: La Asd Ribolla ha diramato un comunicato per esprimere il cordoglio di tutta la società per la morte Giuliano Chiti, una persona legata profondamente a questa Società dove è stato per molti anni presidente, anche dopo la sua uscita sempre pronto a sostenere i colori della nostra società.

Di seguito la nota della società diramata dal ex Segretario Luca Papini: Il Presidente Andrea Maule e tutto il Consiglio Direttivo, l'allenatori e tutti i calciatori, si stringono intorno con tutto l’affetto possibile alla famiglia Chiti, alla moglie Silvana e ai figli Davide e Giulia

"Oggi (ieri 2 giugno 2025 Ndr) ci lascia Giuliano Chiti, storico presidente dell’ASD Ribolla, ma soprattutto uomo dal cuore grande, che ha amato profondamente questi colori, ben oltre il tempo del suo incarico. Giuliano non è stato solo un presidente: è stato un punto di riferimento, una guida silenziosa ma presente, un esempio di dedizione autentica. Anche dopo il termine del suo mandato, non ha mai smesso di essere vicino alla nostra squadra, seguendoci da bordo campo con lo stesso entusiasmo di sempre, come un padre che non smette mai di guardare i propri figli. La sua presenza si è fatta storia, la sua voce incitamento, la sua passione eredità. In ogni gesto, in ogni partita, resterà viva la traccia di ciò che ci ha lasciato. A lui va la nostra eterna gratitudine. Alla sua famiglia il nostro abbraccio più sincero. Ciao Giuliano, continua a tifare per noi da lassù. I tuoi colori, il tuo Ribolla, non ti dimenticheranno mai."