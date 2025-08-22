L'ASD Follonica Basket festeggia 40 anni e riporta il grande basket al PalaGolfo

Follonica: Il Follonica Basket compie 40 anni e celebra questo importante traguardo con un grande evento di sport e passione. Sabato 23 agosto alle ore 19, al PalaGolfo, andrà in scena un incontro amichevole di altissimo livello tra due società di grande prestigio: la Libertas Livorno 1947 (Serie A2) e il Basket Golfo Piombino (Serie B Nazionale).

La sfida assegnerà il 1° Trofeo Banini Ivano Srl, primo appuntamento di una manifestazione che il Follonica Basket intende rendere una tradizione negli anni a venire.

Per la città sarà un’occasione speciale: non solo la celebrazione di quattro decenni di basket vissuti insieme a generazioni di atleti, famiglie e appassionati, ma anche il ritorno al PalaGolfo di una pallacanestro di livello nazionale.

Il match vedrà da una parte la Libertas Livorno, realtà storica del basket toscano tornata a calcare i parquet della Serie A2, e dall’altra gli amici del Basket Golfo Piombino, protagonisti della Serie B Nazionale e da sempre legati a Follonica da rapporti di stima e collaborazione.

Una serata che unisce storia, presente e futuro: ricordare le radici del Follonica Basket, vivere l’emozione di ospitare grandi squadre e trasmettere ai più giovani la passione per la pallacanestro.

L’ingresso sarà gratuito, per permettere a tutta la comunità di partecipare e condividere questa festa.

Appuntamento quindi sabato 23 agosto alle ore 19 al PalaGolfo di Follonica, per celebrare insieme i 40 anni del Follonica Basket con il 1° Trofeo Banini Ivano Srl.



