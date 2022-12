L'artistica della Barbanella Uno a Rimini sale sul podio

Grosseto: Lo scorso fine settimana a Rimini si è svolto il CAMPIONATO NAZIONALE SILVER DI FEDERAZIONE di ginnastica artistica.



La POLISPORTIVA BARBANELLA UNO ha schierato in pedana, in questa occasione, ben 15 atlete di età compresa tra i 10 e i 16 anni, nei vari livelli di competizione.

Nonostante l’alta partecipazione di atlete rispetto ai precedenti campionati invernali e nonostante un ottimo livello di preparazione generale delle varie società italiane, la Polisportiva è riuscita a salire sul podio per ben due volte!

Nella categoria LC 3 attrezzi allieve 4 (12 anni) ALICE FROSI, con una gara perfetta, vince il titolo di campionessa italiana, un risultato tanto atteso e tanto sperato per una giovane atleta che da anni si allena con serietà e impegno, che ripaga Alice di tutto il lavoro fatto con costanza e sacrificio e che sicuramente darà grande stimolo a tutte le compagne di squadra.

Ottimo anche il risultato, sempre nella categoria LC 3 attrezzi, di GRETA BURGASSI, classe 2011, che sale sul 3° gradino del podio staccando di pochi decimi di punto la compagna di squadra Chiara Minelli, che si classifica al 4° posto assoluto.

Podio sfiorato per ben 3 volte per Alice Esposito nella categoria LD 3 attrezzi: nonostante un'ottima prova a tutti gli attrezzi, Alice si deve accontentare del 4° posto di specialità sia al corpo libero che alla trave e di un 5° posto nella classifica assoluta, un ottimo risultato anche se rimane un po’ di amaro in bocca per quel podio mancato per pochissimi decimi di punto.

Ottimi anche i risultati delle compagne di squadra Linda Zambernardi, Sofia Biagiotti, Greta Conti e Petra Parmesani che non salgono sul podio ma si classificano nelle prime 10 posizioni della classifica assoluta.

Da segnalare anche gli ottimi piazzamenti di Benedetta Campomori, Matilde Bentivoglio, Melania Santini, Ambra Conti e Matilde Cosimi, tutte al debutto nella categoria LC 3 attrezzi.

Grande l'entusiasmo da parte delle tecniche Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, che seguono quotidianamente con impegno, serietà e tanta passione tutte le loro atlete e da tutto lo staff dirigenziale per i risultati ottenuti da tutte le atlete in questo campionato italiano, a dimostrazione che il lavoro svolto giornalmente in palestra fatto con impegno, costanza e sicuramente con sacrificio procede nella giusta direzione.

Con questo campionato si chiude un anno sportivo che ha visto gradualmente il ritorno alla normalità anche per questo sport, dopo due anni non semplici: nonostante le difficoltà pratiche, che sicuramente tutte le società, soprattutto le più piccole, hanno dovuto superare, la Polisportiva Barbanella Uno è riuscita a continuare il suo lavoro chiudendo il 2022 con un bilancio finale veramente positivo.