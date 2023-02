“L'arte si fa corpo”: workshop body percussion con Alessandro Nobili. Come iscriversi

Sabato 11 marzo alla scuola di musica Chelli

Grosseto: “L'arte di far suonare il corpo” è il tema del workshp di body percussion organizzato dalla scuola di musica Chelli in collaborazione con l'Irsef (Istituto di ricerche e studi sull'educazione e la famiglia), ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione e del merito. L'iniziativa gode anche del patrocinio della Diocesi di Grosseto e del Comune di Grosseto.

Il workshop è in programma sabato 11 marzo nella sala San Paolo della Fondazione Chelli, in via Ferrucci 11, a Grosseto, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. A tenerlo sarà Alessandro Nobili, che da alcuni anni si occupa di questa disciplina, e da tre anni svolge un corso di formazione stabile per insegnanti presso l’accademia di musica «Stefano Strata» di Pisa. Il corso è rivolto in special modo a docenti di musica e delle scuole di ogni ordine e grado, musicoterapeuti, educatori e formatori non necessariamente provvisti di conoscenze musicali. Il workshop è concepito come incontro conoscitivo, ossia un primo approccio alla Body Percussion, alle sue fondamenta e ad alcune delle sue possibili applicazioni.

Per iscriversi è necessario compilare un modulo da richiedere a scuoladimusica@fondazionechelli.org, unitamente al versamento di 60 euro, quota di iscrizione. Il termine per iscriversi è il 4 marzo. Il workshop verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti.

Ma cos'è la body percussion? E' un’attività musicale che si è andata diffondendo da qualche decennio, soprattutto in ambito didattico ed utilizza il proprio corpo come strumento musicale: battere le mani su varie parti del corpo o insieme, schioccare le dita, battere i piedi, sono alcune delle potenzialità sonore per produrre musica in modo non convenzionale. La disciplina sviluppa il senso ritmico, la coordinazione motoria, l’attenzione, la capacità di ascolto e di memorizzazione, le capacità creative, comunicative ed espressive, promuove lo sviluppo della relazione intra e interpersonale, l’integrazione sociale e il rispetto dell’altro. Può essere svolta individualmente, ma soprattutto in gruppo, dove rivela le sue piene potenzialità̀, anche in senso inclusivo. Questo workshop intende esplorare diversi aspetti di questa disciplina, dalle sue potenzialità didattiche e inclusive ai possibili utilizzi in senso performativo.