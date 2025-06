L'Arte di Vetulonia a RoccArte: tre talenti in mostra a Roccatederighi

Pittura e scultura animano il borgo medievale per i due weekend di giugno con Tiziana Pisano, Ivonne Angeli e Sherman Camillini.

Roccatederighi: Tre artisti di Vetulonia saranno presenti quest'anno alla prima edizione di RoccArte, nelle vie del centro storico di Roccatederighi, in due weekend: 20-21 e 28-29 giugno, con orario continuato10-20 nei giorni di sabato e domenica.

L'associazione Paesaggi Culturali, col suo presidente Gilberto Galloni, ha organizzato una manifestazione artistica nei caratteristici locali del borgo medievale di Roccatederighi, tra cantine, vicoli, vecchi frantoi, dedicati alla pittura, alla scultura e alla musica.

Nel primo week-end: sabato 21 e domenica 22 giugno sarà presente la pittrice TIZIANA PISANO.

Tiziana Pisano si è trasferita a Vetulonia nel 2021, dove vive e lavora e dove ha aperto la sua galleria/studio FUXIA e KOBALTO. La sua arte è figurativa/informale e predilige la pittura ad olio, acrilico e matita.

Tiziana vive la pittura come un dono. Il suo scopo principale è trasmettere al pubblico emozioni positive attraverso l’arte che ritiene essere un potente metodo per migliorare le persone ed il mondo che le circonda perché l’arte è amore e solo l’amore può cambiare il mondo.





Nel secondo week-end, sabato 28 e 29 giugno troverete la pittrice IVONNE ANGELI e lo scultore SHERMAN CAMILLINI

Ivonne Angeli nasce a Saronno nel 1962 e si trasferisce in Maremma nel 2000. Pittrice iperrealista, ha sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura, ma solo nel 2017 ha potuto dedicarsi pienamente all’arte, frequentando per quattro anni la scuola “si.mon Art” di Silvia Montomoli.

Dopo aver iniziato con il chiaroscuro a carboncino, ha trovato nella pittura a olio la tecnica più adatta a esprimere il proprio stile. Ama dipingere soggetti figurativi, in particolare animali e volti femminili, che racconta con uno sguardo preciso e intensamente emotivo.





Sherman Camillini Eclettico e autentico autodidatta, attraversa con naturalezza disegno, pittura, scultura, restauro e scenografia. Ha sempre vissuto la tecnica come una conquista personale, rielaborata in modo libero e originale, specchio del suo stile in continua evoluzione.

Negli ultimi anni si è dedicato anche all’arte del riciclo, lavorando con materiali come ferro e rame. Le sue opere nascono da un’ispirazione onirica, guidate dall’intuizione e dal fascino degli elementi che lo circondano.