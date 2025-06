L'Argentario si apre ai crocieristi: Successo per la Cooking Class "Mani in Pasta" a Porto Ercole

Porto Ercole: Un'ondata di gusto e tradizione culinaria ha accolto ieri i turisti della nave da crociera "Silver Ray" all'Argentario. Il primo evento "mani in pasta", organizzato dall'Associazione "Presidi di Toscana - Officina del Gusto Aps" in collaborazione con l'Emporio Eno-gastronomico F.lli Galletti di Porto Ercole, ha riscosso un successo clamoroso, confermando le date anche per la stagione 2026.

Un gruppo entusiasta di passeggeri, accompagnato dal Commissario di bordo e dal tour operator, ha partecipato a una coinvolgente "Cooking Class" presso l'Emporio F.lli Galletti. Ad accoglierli, la cortesia dei titolari Antonio e Alessandra, affiancati dalla preziosa competenza delle maestre di cucina AICI (Associazione Insegnanti della Cucina Italiana): Doriana, Annarita e Piera di "Presidi di Toscana - Officina del Gusto aps".

L'idea, nata da un incontro tra imprenditori e associazioni locali promosso da PortArgentario e patrocinato dal Comune di Monte Argentario, ha trovato finalmente la sua concreta realizzazione dopo una gestazione attenta alle esigenze del mercato crocieristico. Come sottolineato dagli organizzatori, non esiste proposta turistica che possa prescindere dal settore enogastronomico, vero e proprio punto di congiunzione tra storia, cultura e divertimento.

Questo evento, pur indipendente dalla recente presentazione del "Brand Argentario" da parte dell'amministrazione comunale, ne rappresenta una concreta e positiva lettura applicativa, mostrando la via per un percorso di promozione territoriale che necessita di sinergie e collaborazione. Per il rilancio del turismo e il conseguente risveglio economico, è fondamentale superare le "battaglie di campanile" e unire le forze per valorizzare la "grande bellezza" dell'Argentario.