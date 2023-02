L'Argentario della Vela protagonista a Roma al Circolo Aniene

Monte Argentario: Si "fare equipaggio", fare squadra è la parola d'ordine a tormentone da qualche hanno all'Argentario e ieri a Roma al Circolo Canottieri Aniene la Lunga Bolina - Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. presentata da Alessandro Maria Rinaldi, delegato alla Vela d’Altura dello storico Circolo e le altre regate illustrate dai presidenti Piero Chiozzi dello Yacht Club Santo Stefano e Claudio Boccia del Circolo Nautico e delle Vela di Cala Galera, ne sono importanti esempi di sport e economia del mare, che porteranno centinaia di barche e migliaia di persone al Promontorio con un interessante indotto immaginabile.



Evento condotto magistralmente lunedì pomeriggio 27 febbraio dal giornalista Rai Giulio Guazzini, vicino a lui il "padrone di casa" Massimo Fabbricini, Federico Sella e Alessandro Marchesin della Banca Patrimoni Sella e & C. davanti un illustre e qualificato parterre con quattro olimpionici, Alessandra Sensini, Caterina Marianna Banti, Daniele Masala presidente del Reale Circolo Tevere Remo e Roberto Mottola di Amato del Circolo del Remo e della Vela Italia e poi Patrizia Melani del Premio Marincovich e Eleonora Vallone di AquaFilmFestival e tanti soci con il vice presidente del CCA Francesco Rocco. giornalisti di vela come Francesca Lodigiani e Fabio Colivicchi e Daniele Busetto di Artemare Club con alcune delle donne di mare del sodalizio.

All'inizio è stata salutata la past vice sindaco e candidata sindaco del Comune di Monte Argentario Priscilla Schiano sempre presente e vicina al mondo dello yachting e con un momento di silenzio è stato ricordato Nicola Granati, socio del CCA e del CNVA e responsabile vela di MareVivo, recentemente scomparso, presente il figlio Alfonso che porterà avanti il suo lungo impegno sportivo e ambientale e così all'Argentario in primavera e durante il lungo ponte del 25 aprile tanti residenti e turisti potranno ammirare le flotte di imbarcazioni a vela partecipanti alla varie regate, grazie all’ospitalità dello Yacht Club Santo Stefano, in particolare le partenze e gli arrivi davanti a Porto Santo Stefano sia per la Lunga Bolina che per la Coastal Cruise mentre per gli Este 24 che faranno la Coastal Race rimane la partenza da Santa Marinella e l’arrivo a Porto Ercole ospiti del Circolo Nautico e della Vela Argentario, ma prima di queste ci saranno le competizioni Prime Vele e Pasquavela allo YCSS e i vari trofei Argentario Foiling e successivamente la Coppa Regina dei Paesi Bassi al CNVA, per finire con le premiazioni del Trofeo Arcipelago Toscano al CCA.

Gli ultimi momenti della conferenza stampa trasmessa in diretta streaming hanno visto il navigatore oceanico Andrea Fornaro, nuovo atleta del CCA, raccontare con filmati la sua avventura alla Route du Rhum 2022 e per i saluti un raffinato vin d'honneur nelle belle sale di rappresentanza. L'Argentario e' un approdo mediterraneo sempre piu' importante e conosciuto dal mondo della vela, lo è con suoi porti anche per i superyacht e il cruising internazionale delle navi da crociera!