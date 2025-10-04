L'Argentario celebra Ambra Sabatini

L’Argentario si prepara ad accogliere e festeggiare Ambra Sabatini, neo Campionessa del Mondo nei 100 metri T63.

Porto Ercole: Il Comune di Monte Argentario invita la cittadinanza a festeggiare insieme Ambra, oggi 4 ottobre, dalle ore 16:30 a Porto Ercole presso l’ Oratorio della Parrocchia della Chiesa di Sant’Erasmo.

Sarà un’occasione speciale per accogliere Ambra, orgoglio del nostro territorio e simbolo di talento, dedizione e passione , e condividere con lei la gioia di questo straordinario traguardo sportivo.



