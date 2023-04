Costume e società L'Argentario a Roma al Circolo di Marina per il Premio giornalistico Marincovich 17 aprile 2023

Redazione Monte Argentario: Sì, giovedì 13 aprile al Circolo di Marina di Roma Artemare Club alla premiazione della quattordicesima edizione dell’importante Premio nazionale giornalistico letterario Carlo Marincovich, donando l’antica rosa dei venti incorniciata con guidone del sodalizio simbolo dei tanti venti che spirano e rendono famosi i campi di regata all'Argentario, ha ricordato le prossime importanti competizioni nel mare del Promontorio e delle isole della Lunga Bolina e della Regina dei Paesi Bassi, che vedranno tantissime e importanti barche sfidarsi per vincere gli ambiti trofei.

Nell'occasione il comandante Daniele Busetto ha "vestito" con il blazer blu da yachtswoman con il guidone del sodalizio Patrizia Melani moglie dell'indimenticabile Carlo Marincovich ricordato con il Premio, noto giornalista velista - le sue spoglie riposano a Manciano in Maremma - che ha scritto per quasi cinquant'anni sulle maggiori testate specializzate e sul quotidiano La Repubblica di mare, di regate e di motori, divulgando la cultura. Le 14 edizioni del Premio sono state organizzate dalla consorte che risiede lungamente a Manciano, sempre al Circolo di Marina di Roma "Caio Duilio" ad eccezione di una volta all'antico Circolo Canottieri Aniene. Il comandante Daniele Busetto, dopo avere vinto con i suoi scritti tre edizioni del premio giornalistico Marincovich per la cultura del mare, dal 2021 fa parte con Artemare Club delle autorità del settore che premiano i migliori giornalisti scrittori dell'anno trascorso.





