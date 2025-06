"L'Argentariana" di Giugno 2025: Un tuffo nella Storia e Cultura dell'Argentario

Dalla grotta del Turco ai segreti della difesa di Porto Ercole: un numero ricco di storie inedite e approfondimenti locali

Monte Argentario: La copertina con la Grotta del Turco in una immagine degli anni ’50, ci presenta il numero di giugno 2025 dell’Argentariana. Una rivista densa di articoli sulla nostra storia che si apre rivelandoci, nell’editoriale di Gabriella Solari, il nome del vincitore dell’8° Premio don Pietro Fanciulli, ovvero Claudio Calastri con il suo “I porti di età romana del Monte Argentario.

All’interno, 32 pagine di dossier di Walter MacNun ci svelano ogni particolare della difesa all’ingresso principale della piazzaforte marittima dei Reali Presidi di Toscana a Porto Ercole con foto e documenti dell’epoca.

Ancora Claudio Calastri ci conduce nella villa romana di Casal del Marchi nella Valle d’Oro di Cosa, mentre Irene Piro dimostra come il detto “dietro grandi uomini…” tanto in voga adesso abbia radici molto antiche. Contesto culinario con l’esperta Cinzia Piani che presenta la prima parte dei banchetti e la cucina d’èlite tra l’Argentario e l’Amiata nei secoli XIII-XVII, mentre si cambia registro con Giovanni Damiani che incentra il suo articolo sull’amicizia che ha legato due figure che hanno segnato il secolo scorso, quali Angelo Banti e Augusto Righi.

Per scoprire esercitazioni della Marina Militare a Porto S. Stefano negli anni ’30 rimaste top secret occorre affidarsi allo scritto di Alessandro Busonero, così come un’altra storia poco nota è quella del gigliese Ferruccio Talamonti, raccontata da Armando Schiaffino, assieme all’attività dei carbonai descritta da Paola Tana.

Per le interviste immaginarie con la microstoria, Gualtiero Della Monaca “dialoga” con Gelardo Bracci, uno degli artefici dello sviluppo turistico dell’Argentario e, restando nel passato, Cosmo Milano ricorda i suoni ormai persi della sua gioventù.

E poi le immancabili rubriche.

Come “DON PIETRO… DA RISCOPRIRE” di Monica Sordini e Gian Carlo Malacarne sulla Grotta del Turco; LA RECENSIONE di Maria Teresa D’Antea che prende in esame “Absolute Maremma”, con cui Passepartout festeggia i suoi 50 anni di attività e “Rocchette di Fazio” di Lauro Leporini; IN CAMMINO di Maria Fanciulli sull’itinerario da Forte Stella alla Piana di Biagio e il FOCUS con cui la redazione rende omaggio a Fulco Pratesi.

Per le SPIGOLATURE DAL PASSATO, Gualtiero Della Monaca e Matteo Navoni propongono un articolo della Nazione del 1992 sul business pesca nella laguna di Orbetello; A TAVOLA CON… è dedicata al libro di Anna Livia Marcomeni sull’acquacotta recentemente presentato al Centro Studi; chiude la rivista LA PAGINA DEI GIOCHI a cura di Gian Carlo Malacarne.

Ricordiamo che è sempre possibile abbonarsi all’Argentariana, ricevendo i numeri e gli allegati arretrati.