Arezzo: L’aretina Ars Automation si aggiudica il premio Industria Felix come "Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved".

Unica premiata in provincia di Arezzo e tra le 9 eccellenze toscane, Ars Automation incarna il successo nell'industria dell'automazione grazie alla sua solida gestione e affidabilità finanziaria.

È con grande orgoglio che Ars Automation, l'azienda aretina che da anni opera con successo nel settore dell'automazione industriale, annuncia di aver ricevuto il prestigioso premio. Questo riconoscimento è stato assegnato ad Ars Automation durante la 51° edizione del premio Industria Felix, tenutasi presso Palazzo Trinci di Foligno (PG). Si tratta di un'onorificenza di grande rilievo, considerando che l'azienda aretina è l'unica a essere stata premiata nella provincia di Arezzo e si colloca tra le 9 eccellenze toscane, in un contesto dove sono state premiate 74 realtà d'eccellenza provenienti dal Centro Italia e dalla Sardegna.

"Il riconoscimento che abbiamo ricevuto è sicuramente una testimonianza della solidità di Ars a livello economico finanziario," ha affermato Marco Mazzini, fondatore e CEO dell'azienda - "ma è anche, e soprattutto, la conferma di un lavoro continuo ed attento da parte di tutti noi. Si riflette nel bilancio 2021 e viene sottolineato da questo premio, che ci dà uno slancio ulteriore per proseguire nel nostro percorso di crescita ed espansione".

Per Ars Automation, questo riconoscimento rappresenta un ulteriore incentivo ad investire, continuando a puntare su quelli che sono i pilastri della loro strategia: valorizzazione delle risorse interne, ottimizzazione dei processi e innovazione continua.

“Abbiamo idee chiare ed ambiziose per i prossimi tre anni, sia in termini di espansione del business a livello internazionale, che di nuovi lanci sul mercato e di miglioramento dell’impatto dell’impresa a livello ambientale” – ha dichiarato Andrea Mazzini, Managing Partner di Ars Automation – “obiettivi sfidanti, tutti da raggiungere con la nostra squadra in costante crescita”.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dal Comitato scientifico, coordinato a livello nazionale dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale all’Università Luiss Guido Carli. L'evento è stato curato da Industria Felix Magazine, sostenuto da numerose istituzioni di rilievo come Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix e Confindustria.

Nell'edizione 2023 del premio, Ars Automation ha brillantemente superato un'analisi dettagliata sui bilanci di circa 700.000 società con sede legale in Italia. L'anno fiscale 2021 si è concluso con un notevole successo, evidenziato dai positivi risultati e dalla solida gestione economica dell'azienda.

L'inchiesta di Industria Felix si è concentrata su criteri oggettivi per misurare la solidità economica e finanziaria delle aziende esaminate. Ars Automation ha dimostrato un'ottima gestione del Mol e del Roe, un rapporto oneri finanziari/Mol inferiore al 50% e un livello di occupazione crescente.

In Ars Automation, non si guardano soltanto ai numeri. L'azienda lavora con l'obiettivo di generare un impatto socioeconomico positivo nel territorio in cui opera, attuando un modello di sviluppo sostenibile che credono sia la chiave per un futuro prospero.