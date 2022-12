L'appello di Avis ai toscani: “Fate un regalo speciale, donate in vista del Natale”

Sangue. L'appello della presidente regionale Claudia Firenze: “I centri raccolta non vanno in vacanza”

Firenze: E' uno di quei regali che non si possono impacchettare e mettere sotto l'albero, ma valgono tutto l'anno e fanno bene a tutti: donare il sangue è un gesto salva vita.

Per questo Avis Toscana lancia un appello a tutti i toscani: andate a donare il sangue, i centri raccolta non vanno in vacanza.

“E' un gesto di solidarietà rivolto a tutti: il sangue è indispensabile per la realizzazione di farmaci plasmoderivati, per effettuare gli interventi chirurgici programmati, le terapie oncologiche, come supporto alle malattie degenerative e le attività dell’emergenza/urgenza di cui ogni cittadino, un giorno, potrebbe avere bisogno” dice Claudia Firenze presidente di Avis Toscana. “Di sangue e di emocomponenti c'è sempre bisogno, ogni momento dell'anno, perché la salute non può aspettare: per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente. E' un dono che facciamo agli altri ma anche a noi stessi”.

Se si è già donatori, si può prenotare la donazione contattando la sede Avis più vicina. Se non lo si è e lo si vuole diventare si possono trovare informazioni e recapiti sul sito www.avistoscana.it, nella sezione “Diventa donatore”. I donatori saranno sottoposti ad esami di idoneità.

Il fabbisogno toscano stimato dal Centro Nazionale Sangue per il 2022 è di oltre 160.000 donazioni di sangue intero e quasi 74.000 chili di plasma, ottenibili da poco più di 30.000 donazioni. Ma c'è carenza. Da qui l'invito: “A Natale fai un regalo per tutti, dona il sangue”.