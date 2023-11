L'Aperitivo parla Inglese con Stefano Generali

Grosseto: L'appuntamento di martedì 21 novembre ore 18:00 de l'Aperitivo parla inglese ci porta dall'Italia alla Cina con il racconto "THE ROAD TO CHINA" di Stefano Generali.

Un'occasione per scambiare qualche parola, anche in inglese, e per fare un po' di promozione del Made in Italy in Cina.

Stefano Generali è giornalista professionista ed esperto di comunicazione digitale, con un background nella comunicazione del terzo settore e una lunga esperienza nella comunicazione pubblica in Italia. Da 10 anni vive in Asia, a Shanghai, dove è managing director della società di consulenza e marketing digitale "Intarget" e si occupa di offrire consulenza a numerosi brand italiani del settore luxury e nel travel retail. Da cinque anni è coinvolto in progetti di promozione del “made in Italy” in Cina, collaborando con numerose istituzioni italiane attive nel Paese, nei settori della promozione economica, della cultura e del turismo.

E’ lecturer presso la scuola di business della Xian Jiao Tong Liverpool University di Suzhou nei di corsi di marketing e comunicazione.