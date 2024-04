L'Aperitivo parla Inglese con Maria Luisa Scorza

Grosseto: Sapevi che Grosseto è stato nominato "European Green Pioneer of Smart Tourism 2024"? Maria Luisa Scorza spiegherà come e perché durante l'incontro di domani alle 18:00 de "L'Aperitivo parla Inglese".







Maria Luisa Scorza è il Responsabile della Comunicazione all'Ufficio Turismo della Città di Grosseto. Con 35 anni di esperienza nel settore turistico nell'amministrazione pubblica, è impegnata a promuovere l'area di Grosseto sia a livello provinciale che comunale attraverso vari canali. Questi includono fiere del turismo in Italia e all'estero, progetti europei e canali social. Gestisce inoltre il sito turistico della Maremma meridionale e coordina l'ufficio turistico di Grosseto, che lavora in sinergia con operatori turistici, guide turistiche ambientali locali e associazioni di categoria per forni

Ogni martedì, l’Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese. Aperti a tutti senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione.

Informazioni: 320 9616302