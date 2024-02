L'Aperitivo parla Inglese con Joluvian

Grosseto: Joluvian è un artista multidisciplinare originario del Venezuela, dove ha studiato design grafico e lavorato come direttore artistico, oltre che in Messico e Spagna. Si trasferisce in Europa per conseguire un master in Illustrazione e studiare calligrafia e lettering.



Un tema forte in tutto il suo lavoro è il continuo scambio di tecniche digitali e analogiche. Negli ultimi anni ricerca nuove forme di espressione artistica, dedicandosi alla pittura su tela e murales oltre allo studio di tecniche digitali come il 3D per consolidare un linguaggio artistico personale.

La curiosità è il suo motore quotidiano, l'apprendimento della sua ispirazione e il desiderio di migliorare il suo modo di vivere. Partendo da questi principi, l'Italia è la sua ultima musa ispiratrice e la sua passione per il cibo e il teatro italiano si riflette nel suo ultimo lavoro, che è ciò che presenterà durante il discorso.

Joluvian sarà martedì 27 febbraio alle ore 18:00 presso LOFT di via Mazzini a Grosseto per scambiare qualche parola, anche in inglese, con il pubblico.