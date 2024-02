L'Aperitivo parla Inglese con Andrea Giacomelli

Grosseto: L’Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese, questa settimana con Andrea Giacomelli. L'appuntamento è martedì 6 febbraio alle 18:00 al LOFT di via Mazzini a Grosseto.



Andrea Giacomelli è un ingegnere ambientale e dottore di ricerca in idrologia, con quaranta anni di pellegrinaggi internazionali. Nel 2007 ha deciso di spostarsi nella zona di origine della sua famiglia, la Maremma, sviluppando progetti interdisciplinari combinando aspetti culturali, ambientali, di innovazione libera e musicali, e ottenendo risultati piuttosto particolari.

Andrea parlerà di fumetti, a partire dall’opera di Jack Kirby, uno dei maestri della Marvel Comics, nel 30° anniversario della sua morte.





Aperto a tutti senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione.