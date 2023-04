L'aperitivo letterario con “Nina Marghese” di Maria Angela Chiarenza

Venerdì 14 aprile nella Chiesa dei Bigi l’autrice presenta il libro “Nina Marghese”



Grosseto: Maria Angela Chiarenza, con il suo libro “Nina Marghese” edito da Utterson-Scatole parlanti, è la protagonista del nuovo “aperitivo letterario” organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”. L'appuntamento è per venerdì 14 aprile alle 18.30 nella Chiesa dei Bigi in via Vinzaglio. A intervistare l'autrice e a presentare il romanzo saranno Fulvia Perillo e Deborah Coron. Il biglietto d'ingresso all’evento – che rientra fra le iniziative del progetto “Grosseto Città che legge” – costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione di vini della Fattoria San Felo e la visita al Museo Luzzetti; è consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564 488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

“Nina Marghese” racconta la storia di Nina, una giovane donna che vive nell'America degli anni trenta del Novecento, nata da una relazione clandestina tra la madre Anna e Giacomo, marinaio di origine calabrese trasferito in un piccolo paese siciliano con la sua famiglia. La scoperta dell'esistenza del padre porta Nina ad affrontare un viaggio in Sicilia, con la speranza di incontrarlo ed essere riconosciuta come figlia. Al suo arrivo in paese Nina incontra Domenico Marghese, il suo unico vero amore, nonostante il rapporto di parentela che li lega: Domenico infatti è il suo fratellastro. Ma Amelia, la madre di Domenico, che rivive la rabbia del tradimento, progetta di allontanare i due innamorati.





Maria Angela Chiarenza è originaria della provincia di Trapani e vive a Grosseto, dove insegna lettere in un istituto tecnico economico.