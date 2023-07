L'aperitivo letterario con “L'ultimo giorno insieme a Norma Parenti”

Grosseto: Il nuovo aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse è dedicato al libro “L'ultimo giorno insieme a Norma Parenti” di Oriano Negrini e Sandra Zanelli, pubblicato da Betti Editrice, sulla giovane partigiana uccisa il 22 giugno 1944 a Massa Marittima. L'appuntamento è per venerdì 7 luglio alle ore 18.30: a moderare l'incontro con gli autori sarà la giornalista Francesca Gori.



Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e il ticket comprende una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e l’ingresso alle mostre in esposizione al museo. Inoltre il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564 488066. La rassegna è organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge.

«Gli autori – ricordano dall'associazione Letteratura e dintorni – hanno analizzato minuziosamente le fonti giudiziarie del caso, il fascicolo 576 a carico di ignoti, sottolineando le lacune delle indagini e fotografando il quadro di quello che fu l’ultimo giorno di Norma Parenti. Un range temporale fondamentale per la comprensione delle dinamiche di un omicidio premeditato».

Oriano Negrini e Sandra Zanetti sono cancelliere e funzionaria del tribunale di Grosseto. Appassionati di storia locale, in particolare della Resistenza in Maremma, i due autori hanno scritto il libro in seguito a una scoperta eccezionale: Negrini ha trovato il fascicolo con gli atti giudiziari su Norma Parenti. Sandra Zanelli già in passato si era occupata di una ricerca inedita sulle sentenze emesse tra il 1945 e il 1947 dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Grosseto per i reati di collaborazionismo con i tedeschi commessi dopo l'8 settembre 1943.