L’Anpi Grosseto ha incontrato gli iscritti giglesi

Isola del Giglio: Domenica 19 novembre 2023 le iscritte e gli iscritti isolani dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, alla presenza di una delegazione della Sezione "Carla Nespolo" da cui dipende il locale circolo, si sono ritrovati per un incontro aperto alla cittadinanza nel quadro delle iniziative legate alla ricorrenza dell'ottantesimo dell'inizio della Resistenza. Eloquente il titolo scelto per l'incontro, "ANPI, comunità aperta alla pace ed alla democrazia", utile anche ad accogliere l'invito del Comitato Provinciale "Norma Parenti" per coinvolgere in tutti i territori l'opinione pubblica su importanti temi quali la pace, l'impegno per l'ambiente, la lotta contro l'intollerabile aggravarsi delle diseguaglianze sociali.

«Nell'anno che segna gli otto decenni dall'avvio della fase resistenziale — ha ricordato nell'occasione Daniela Castiglione, Presidente della Sezione "Carla Nespolo" — iscriversi all'ANPI è un gesto semplice ed allo stesso tempo di grande valore civile con cui esprimere la propria adesione ai valori che hanno animato la lotta per la Liberazione d'Italia, l'opposizione ferma al fascismo, all'autoritarismo e a qualsivoglia pratica discriminatoria, difendendo e promuovendo i principi di solidarietà, convivenza civile e ripudio della guerra sanciti dalla Costituzione repubblicana. Queste motivazioni non sono venute meno oggi, anzi, sono divenute più urgenti negli ultimi tempi e sono state al centro della volontà delle cittadine e dei cittadine che hanno portato alla nascita del Circolo ANPI dell'Isola del Giglio». La riunione celebrata a Giglio Porto ha inoltre offerto l'opportunità per dare forma al nuovo coordinamento del Circolo, andando quindi nella direzione dell'ascolto attivo del territorio con discussioni ispirate ai diritti ed alle libertà sancite dalla legge, alla trasmissione della memoria alle nuove generazioni, all'esigenza di una ricerca storica approfondita e dettagliata sulle personalità del territorio gigliese attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative pubbliche in giornate emblematiche come il Giorno della Memoria, la Liberazione e la Festa della Repubblica, per non lasciare spazio a movimenti nazionalisti, autoritari e regressivi impegnati nell'erosione delle istituzioni democratiche.



Al termine della riunione degli iscritti sono stati nominati per il coordinamento delle attività isolane, con votazione unanime dei presenti, Alvaro Andolfi e Laura Versari. Insieme a loro diversi iscritti si occuperanno infine degli aspetti legati alla ricerca storica ed alla valorizzazione degli eventi di connotazione democratica ed antifascista intimamente legati alla memoria dell'Isola del Giglio”, termina il Comitato sezionale Anpi Grosseto.