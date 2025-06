“L’anima dei libri”: il giornalista Giovanni Grasso presenta i suoi lavori nel giardino del Torrione

Secondo appuntamento, venerdì 13 giugno, con la rassegna organizzata dal Comune di Magliano con in Toscana con il contributo della scrittrice Dianora Tinti. A dialogo con Grasso, la giornalista e scrittrice Mirella Serri

Magliano in Toscana: Torna “L’anima dei libri”, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana per parlare di letteratura e promuovere la lettura. Venerdì 13 giugno, alle 18.30, il Giardino del Torrione ospiterà il giornalista e scrittore Giovanni Grasso.

Al centro dell’incontro, moderato da un’altra firma del giornalismo italiano Mirella Serri, due opere di Grasso: il romanzo storico “Il segreto del tenente Giardina” (Rizzoli) e il suo ultimo libro “L'amore non lo vede nessuno” (Rizzoli).

Giornalista professionista, con una lunga carriera nella stampa parlamentare e nella comunicazione istituzionale, Grasso è attualmente Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica. Studioso del movimento cattolico e autore di documentari storici per la Rai, ha insegnato al Master di Giornalismo dell'Università di Bologna. Nel 2021 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La rassegna “L’anima dei libri” prosegue venerdì 4 luglio con Mirella Serri che, a dialogo con Dianora Tinti, presenterà il saggio storico “Claretta l’hitleriana. La donna che non morì per amore” (Longanesi) e il suo ultimo libro ‘Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana’ (Longanesi).

Gli incontri, in caso di condizioni meteo avverse, si terranno al Museo civico di Corso Garibaldi 13. Durante le presentazioni, i volumi saranno forniti dalla Libreria Bastogi di Orbetello.